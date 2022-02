Apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana uz vairākiem autoceļiem

Pirmdien no rīta Latvijas ziemeļu un austrumu rajonos, kā arī vietām centrālajā daļā un rietumos apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi, informē Latvijas Valsts ceļi (LVC). Darbus veic 109 ziemas tehnikas vienības

Pirmdienas rītā plkst. 06.30 apledojuma dēļ daudzviet valsts teritorijā apgrūtināti braukšanas apstākļi. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem, norāda LVC.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir šādos posmos: Siguldas šoseja (A2) posmā no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam, Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, Daugavpils šoseja (A6) posmā no Saulkalnes līdz Izvaldai, Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, Ventspils šoseja (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un posmā no Starzdes līdz Usmai, Jēkabpils-Terehova šoseja (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem, Rēzeknes šoseja (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem un Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā.

Uz reģionālajiem apmierinoša braukšana Bauskas, Krāslavas, Kuldīgas. Ludzas, Saldus un Ventspils apkaimēs.