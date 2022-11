Apledojuma dēļ šorīt daudzviet Latvijā apgrūtināti braukšanas apstākļi

Apledojuma dēļ šorīt pa daudziem Latvijas ceļiem ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, informēja "Latvijas valsts ceļi".

Pa valsts galvenajiem autoceļiem šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas posmā no Tūjas krustojuma līdz Ainažiem, Vidzemes šosejas posmā no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam, pa Valmieras šoseju visa maršruta garumā un pa Rīgas apvedceļu.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir arī Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Olainei, Liepājas šosejas posmos no Rīgas līdz Kaģiem, no Apšupes krustojuma līdz Skrundai un no Kalvenes līdz Liepājai, Ventspils šosejas posmos no Rīgas līdz Strazdei un no Usmas līdz Ventspilij, kā arī pa Liepājas- Rucavas ceļu.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas posmā no Skrīveriem līdz Pāterniekiem, Kokneses šosejas posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei, Rēzeknes šosejas posmā no Jēkabpils līdz Stolbovkai, pa šoseju Grebņeva- Medumi visa maršruta garumā, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Alūksnes, Bauskas, Jelgavas, Ogres un Rīgas apkārtnes.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 105 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.