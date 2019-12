Apledojums braukšanu apgrūtina Vidzemē un Latgalē

Valsts autoceļu tīklā šorīt daudzviet Vidzemē un Latgalē veidojas apledojums, kas apgrūtina braukšanas apstākļus, portāls "Delfi" uzzināja VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Vangažiem līdz Virešiem, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Valkai, Daugavpils šosejas posmā no Nīcgales līdz Daugavpilij, Rēzeknes šosejas posmā Varakļāni – Terehova.

Tāpat braukšana apgrūtināta uz Grebņeva – Medumi šosejas, Daugavpils apvedceļa, autoceļa Gulbene – Vientuļi (P37) un autoceļa Balvi – Kapūne.

Apgrūtināta braukšana uz reģionālajiem ceļiem ir Alūksnes, Balvu. Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Valkas un Valmieras apkārtnē.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 41 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Uzņēmumā uzsver, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus. Tas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.