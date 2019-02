Apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu

Trešdienas rītā daudzviet apledojums un vietām arī sniegs apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, brīdina VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 54 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtinoši braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) no Siguldas līdz Līgatnei; Daugavpils šosejas (A6) no Lielvardes līdz Pļaviņām; Bauskas šosejas (A7) no Iecavas līdz Grenctālei; Liepājas šosejas (A9) no Saldus līdz Grobiņai; Ventspils šosejas (A10) no Usmas līdz Ventspilij; Grebņevas – Medumy šosejas (A13) no Špoģiem līdz Medumiem; Kokneses šosejas (P80) no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei un uz Pļaviņu – Aiviekstes šosejas (P37);

Uz reģionālajiem autoceļiem apmierinoša braukšana ir Rīgas, Bauskas, Ogres, Preiļu, Liepājas un Ventspils apkārtnē.

Jau ziņots, ka trešdiena būs mākoņaina, vien Latvijas rietumos brīžiem skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gaidāms slapjš sniegs, kas pāries lietū.