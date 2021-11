Apledojums vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē apgrūtina braukšanu

Pirmdienas rītā apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Kurzemē Zemgalē un Vidzemē. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pret slīdēs materiāliem, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi".

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 40 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas tiltam līdz Streņčiem, Jelgavas šosejas (A8) no Jelgavas līdz Meitenei, kā arī uz Liepājas šosejas (A9) no Kalnciema līdz Apšupes krustojumam un Kalvenes līdz Grobiņai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas un Valmieras apkārtnēs.

Mainīgos laikapstākļos autovadītāji aicināti būt īpaši piesardzīgiem. Svarīgi atcerēties, ka ceļi apledo strauji un nevienmērīgi, īpaši tas attiecas uz praktiski neredzamo tā saucamo melno ledu, kas rodas, sasalstot kondensātam. Visbiežāk tas var veidoties uz tiltiem, ceļu pārvadiem, mežos, kā arī ūdenstilpņu tuvumā.

Autovadītājiem jābūt piesardzīgiem, it īpaši rīta un vakara stundās. Svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem autovadītājus aicina informēt aicinām informēt LVC, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "Twitter" un "Facebook".