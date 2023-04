'Apmānīja visus'. Čičvarkins par Putinu, ukraiņu spēku un vakariņām Jūrmalā par 10 000 eiro

Kad Krievijas uzņēmējs Jevgēņijs Čičvarkins, kas šobrīd dzīvo Londonā, ierodas Latvijā, tas vienmēr ir saturīgi un pamanīts vismaz šejienes krievu kopienā. Piektdien, 21. aprīlī, viņš kopā ar savu "cīņu biedreni" Tatjanu Jūrmalas rezidencē "Lapsas ala" rīko labdarības vakariņas Ukrainas atbalstam. Dalības maksa – 10 tūkstoši eiro. Intervijā "Delfi" Čičvarkins atklāj, ka gribētāji piedalīties esot, un ne tikai no Latvijas. Labdarības organizācijām jau pārskaitīti 50 tūkstoši eiro. Jevgēņijs piedāvā tikties agri no rīta – pabrokastot kādā no Vecrīgas kafejnīcām. Atrast pieklājīgu vietu, kas strādā pirms pusdienlaika, nav vienkārši – galu galā tiekamies viesnīcā "Hotel Relais le Chevalier".





"Toties jums ir labs gaiss. Par laimi ekoloģijai – ekonomika te nav savos augstumos," Čičvarkins attrauc, kad mēģinu runāt par Latvijas viesmīlības biznesa grūtībām. Par savu vīnu biznesu viņš saka, ka tas "smagi, bet kārpās" ārā no krīzes. Brokastis viņa Londonas restorānā "Hide" pulcējot ap simt viesu, bet "ar šolaiku algām tas ir smags vingrinājums".

Inflācija skārusi visas valstis. Tomēr tā nav ietekmējusi ļaužu vēlmi ziedot līdzekļus Ukrainas bēgļiem. Uz jautājumu, kādēļ labdarības vakariņām izvēlēta Latvija, kur inflācija ir divkārt lielāka nekā Anglijā, bet turīgo cilvēku krietni mazāk, Čičvarkins atjoko: "Viss kaut kad notiek pirmo reizi."

Šāda formāta pasākumu viņš rīko jau piekto reizi. Pirmās divas vakariņas Čičvarkins organizēja Franču Rivjērā kopā ar Odesas izcelsmes kulināri Niku Belocerkovsku. Vēl divus – Čičvarkina savrupmājā Vindzorā, netālu no Londonas. Savukārt piektais notiks viņa "tālajā vasarnīcā" Jūrmalā.

Visi iegūtie līdzekļi akumulējas trīs labdarības fondu kontos. "Common Ground" palīdz mūsu valstī adaptēties bēgļiem, kurus "Latvija uzņēmusi vairāk, nekā solīja". Tieši šis fonds, kā apgalvo Čičvarkins, lielā mērā veicinājis ukraiņu dzīves normalizēšanu šeit. Fonds "Tavi draugi" organizē humāno palīdzību Ukrainai. Un vēl ir labdarības fonds "Відчуй", kura dibinātāja Tata Keplere skaidro: nauda aiziet taktiskajai un civilajai medicīnai Ukrainā.

Viena gastronomiskā sanākšana notika Krievijas iebrukuma Ukrainā gadadienā – 24. februārī. Šis bija visplašāk apmeklētais vakars – 24 viesi. Turklāt bijuši arī tādi, kas samaksājuši, bet nav ieradušies ētisku apsvērumu dēļ: "Viņiem šķita, ka šī diena jāpavada baznīcā, nevis ēdot omārus." Tika savākta rekordliela summa – 470 tūkstoši sterliņu mārciņu.

Jevgeņijs Čičvarkins intervijā "Delfi" stāsta:

- par labdarību Ukrainai un Latvijas vakariņu īpašajam viesiem;

- par uzņēmējdarbību Lielbritānijā un sēnēm Latvijā;

- par "Brexit" un ES;

- par ukraiņu spēku un Krievijas cerību.