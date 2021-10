Apmeklētāju 'ātro' Covid-19 testēšanu visas ārstniecības iestādes pirmdien vēl nesāks

Visās Latvijas ambulatorās ārstniecības iestādēs, kurās, saskaņā ar Veselības ministrijas (VM) informatīvo ziņojumu, no 1. novembra paredzēts visiem apmeklētājiem obligāti veikt Covid-19 ātro antigēna testu, šī prasība pirmdien vēl spēkā nestāsies, portālam "Delfi" sacīja VM preses pārstāvis Oskars Šneiders.

Kā ziņots, Ministru kabinets 26. oktobrī atbalstīja priekšlikumu ieviest ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu epidemioloģiski drošā vidē, ko plānots īstenot, nosakot kā obligātu prasību pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas izmeklēt visus pacientus uz Covid-19, izmantojot ātros antigēnu testus. Pakalpojumu plānots ieviest no šā gada 1. novembra un īstenot visu ārkārtējās situācijas laiku – līdz 2022. gada 11. janvārim.

Ambulatoro iestāžu apmeklētāju testēšanai novembrī plānots novirzīt 5 264 338 eiro, decembrī – 5 264 338 eiro, kā arī no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 11. janvārim – 1 867 998 eiro, izriet no informatīvā ziņojuma, ko otrdien uzklausīja valdība.

Šneiders portālam "Delfi" skaidroja, ka no 1. novembra "ātro" testēšanu īstenos atsevišķas ārstniecības iestādes pilotprojekta veidā, taču visās iestādēs šī prasība vēl obligāta nebūs. VM pārstāvis sacīja, ka "tie, kas redz, ka var tā darboties," tie arī nodrošinās šo eksprestestu veikšanu un iesaistīsies pilotprojektā, bet iestādes, kuras tam vēl nebūs gatavas – to vēl no pirmdienas nedarīs.

Viņš piebilda, ka iepriekš VM, piemēram, pilotprojektos bijusi pieredze ar Pļavnieku poliklīniku. Bet šoreiz nav tā, ka visām iestādēm, kas sniedz ambulatoros pakalpojumus, tagad būtu obligāti jāiesaistās. Būšot medicīnas iestādes, kas piedalās šajā pilotprojektā, būs, kas nē, viņš sacīja.

Šneiders skaidroja, ka tad, ja cilvēks dosies saņemt valsts apmaksātu pakalpojumu, piemēram, vizītē pie ģimenes ārsta u.c., tad šo "ātro" testu viņam apmaksās valsts, savukārt, ja pieaugušais dosies saņemt zobārstniecības pakalpojumus, kas nav valsts apmaksāti, tad testa cena viņam "ies klāt" pie galīgās pakalpojuma cenas un par to jāmaksā no saviem līdzekļiem.

Šneiders sacīja, ka lai apmeklētāju testēšana pirms ārsta apmeklējuma kā obligāta tiktu ieviesta visās Latvijas ambulatorajās ārstniecības iestādēs, vēl par to nepieciešams lēmumu pieņemt valdībai.

VM pārstāvis sacīja, ka valdības darba kārtībā šis jautājums varētu tikt iekļauts "tuvākajā laikā", taču atturējās konkretizēt, vai par to valdība varētu lemt jau otrdien, 2. novembrī. Līdz ar to arī jautājums par antigēnu testēšanai paredzētā finansējuma piešķiršanu arī vēl jāskata valdībā.

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī veikti 24 032 Covid-19 testi, reģistrēti 2919 jauni inficēšanās gadījumi un saņemti ziņojumi par 64 mirušajiem, vēsta Slimību profilakses un kontroles centrs.

Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai Latvijā līdz 11. janvārim izsludināta ārkārtējā situācija, tādējādi spēkā stājoties vairākiem Covid-19 izplatības novēršanai paredzētiem ierobežojumiem. Striktāki ierobežojumi jeb "mājsēde", kas paredz aizliegumu bez īpašas nepieciešamības uzturēties ārpus dzīvesvietas no pulksten 20 līdz 5, ir spēkā līdz 15. novembrim.