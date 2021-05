Aprīlī strauji sarukuši pašvaldību IIN ieņēmumi; vēršas pie FM

Aprīlī iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi pašvaldību budžetos bijuši par 55% mazāki, nekā plānots, norāda Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un pauž bažas par šī nodokļa ieņēmumu prognozes nepildīšanos. LPS aicina Finanšu ministriju rast iespēju nodrošināt pašvaldībām IIN ieņēmumus plānotajā apjomā, portālu "Delfi" informēja LPS.

Šā gada aprīlī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetos bija par 55% mazāki, nekā plānots – tikai 47,99 miljoni eiro, kas ir par 58,6 miljoniem eiro mazāk, nekā plānots. 2021. gada pirmajos četros mēnešos kopumā IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos bijuši 370,6 miljoni eiro, un tas ir par 29,3 miljoniem eiro jeb 7% mazāk, nekā plānots.

"Šogad pašvaldībām ievērojami mazināts pamatbudžets, turklāt vienlaikus ar šo samazinājumu budžetā papildus nācies rast līdzekļus jauniem pienākumiem un uzdevumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde var apdraudēt savlaicīgu pašvaldību investīciju un citu projektu īstenošanu un līdzmaksājumu veikšanu," uzsver LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Ņemot vērā, ka pašvaldības ir uzsākušas vai tūlīt uzsāks īstenot augstas gatavības investīciju projektus ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību un izglītības iestāžu investīciju projektus, kuros jānodrošina pašvaldības budžeta līdzfinansējums, LPS aicina Finanšu ministriju rast iespēju pašvaldībām nodrošināt IIN ieņēmumus plānotajā apjomā, piemēram, pārskaitīt IIN ieņēmumus pašvaldību budžetiem avansā no valsts budžetam piekrītošās IIN ieņēmumu daļas.

Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2021. gadam" pašvaldībām, lai saņemtu aizņēmumu izglītības iestāžu investīciju projektiem, jānodrošina pašvaldības budžeta līdzfinansējums ne mazāk par 10% no kopējām investīciju projekta izmaksām, bet investīciju projektiem ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību pašvaldības budžeta līdzfinansējumam ir jābūt vismaz 15%.

Arī Ministru kabineta noteikumi "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" pieprasa, lai pašvaldības nodrošina sava budžeta līdzfinansējumu investīciju projekta īstenošanai ne mazāk kā 15% apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām. Tāpat pašvaldības turpina īstenot arī Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektus un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētos projektus.

LPS norāda, ka no 2021. gada 1. janvāra pašvaldībām piekrītošā IIN ieņēmumu daļa tika samazināta no 80% uz 75%, savukārt valsts budžetā ieskatāmā daļa palielināta no 20% uz 25%.

IIN ieņēmumu proporcijas maiņas rezultātā pašvaldību ieņēmumi no nodokļa samazinājās par vairāk nekā 90 miljoniem eiro.