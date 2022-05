Apstiprināta kārtība kompensāciju piešķiršanai Covid-19 vakcīnu blakusparādību gadījumos

Otrdien, 3. maijā, Ministru kabinets apstiprināja kārtību kompensācijas piešķiršanai gadījumos, kad vakcīnas pret Covid-19 blakusparādību rezultātā cilvēkam radies smags vai vidēji smags kaitējums veselībai vai dzīvībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā skaidroja Veselības ministrijā (VM), lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņems Zāļu valsts aģentūra, kur būs jāiesniedz kompensācijas pieprasījuma iesniegums. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu to varēs izdarīt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas.

Kompensāciju varēs pieprasīt tie cilvēki, kuri vakcināciju veikuši Latvijā ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu un veselībai vai dzīvībai nodarītais kaitējums ir tieši saistīts ar vakcīnas izraisītu blakusparādību, kas norādīta zāļu (vakcīnu) lietošanas instrukcijā, kā rezultātā radušies paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, kuru dēļ pacienta pašaprūpe un funkcionalitāte nav atjaunojusies vismaz 26 nedēļu laikā.

Lai iesniegtu kompensācijas pieprasījumu, būs jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno ārstniecības personas slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī medicīniskie dokumenti, kas to apliecina.

Pacienta nāves gadījumā kompensācijas pieprasījuma iesniegumu varēs iesniegt pacienta mantinieks, pievienojot apliecību par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecību un patologanatomiskās izmeklēšanas protokolu vai tiesu medicīnas eksperta atzinumu, norādīja ministrijā.

Līdz šim Latvijā kompensācijas piešķiršanas mehānisms bija paredzēts tikai par ārstniecības procesā pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu, proti, par kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, un tas tika kompensēts no Ārstniecības riska fonda.

Covid-19 vakcīnas apstiprināto blakusparādību rezultātā radīto kaitējumu cilvēka veselībai vai dzīvībai gadījumā kompensācijas paredzēts izmaksāt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".