Apstiprināta leģendārās 'Imantas' atrašana un noskaidroti fakti par bruņumašīnas pēdējo kauju

"Pēc "Delfi" raksta sāka zvanīt un interesēties dažādi cilvēki, vai tā tiešām ir "Imanta"," atceras Motormuzeja pārstāvis. Ar portāla starpniecību Šmits tad sazinājās ar torņa attēlu publicētāju forumā, kurš portālam "Delfi" jau bija atklājis to izcelsmes stāstu, taču noskaidrots, ka bruņotā automobiļa tornis jau ir aizceļojis pie kāda relikviju pārpircēja Tukumā.

Savukārt šis cilvēks apgalvojis, ka tornis jau ir pārdots tālāk klientam Vācijā, kurš jau iemaksājis rokasnaudu. "Viņš teica, ka neinteresē ne atdot muzejam, ne pārdot, jo jau ir klients Vācijā, kurš samaksājis dažus tūkstošus," stāsta Šmits.

Par torņa neizvešanu no valsts un vienošanās ar vācieti laušanu pārpircējs prasījis "neadekvātu" tūkstošos eiro mērāmu summu, turklāt, sajūtot intereses pieaugumu par savā rīcībā esošo mantu, solījis sarīkot interneta izsoli, lai iegūtu maksimāli lielāku peļņu.

Iesaistās kolekcionāru kopiena

"Mēs bijām neapskaužamā situācijā," stāsta Šmits, "detaļu atrašanās vieta mums nebija zināma, bet pārspīlētu summu par aprūsējušām detaļām, kurām ir tikai emocionāla vērtība, turklāt tikai Latvijā, muzejs maksāt nevar," Šmits stāsta par toreizējām bažām par to, ka detaļas jebkuru brīdi var nonākt ārpus Latvijas.

Vienīgais, kas atlika, bija apelēt pie cilvēka patriotiskajām jūtām un skaidrot, ka "Imantas" tornim īstā vērtība ir tikai Latvijā, kaut kur ārzemēs tas būtu tikai viens no gadsimta sākuma bruņoto automobiļu elementiem, bet te – Brīvības cīņu artefakts, stāsts Šmits.

Torņa atgūšanā tika iesaistīta Latvijas kolekcionāru kopiena – tika sazvanīti visi zināmie cilvēki, meklējot iespēju artefaktu atgūt un paglābt no izvešanas, stāsta Šmits. Pat ikdienā savstarpēji konkurējoši un nedraudzīgi kolekcionāri vienojušies torņa izsoles rīkotāja – attiecīgā senlietu tirgotāja – boikotā.

Šmits īpašu pateicību par iesaistīšanos izteic militārās vēstures biedrībai "Latviešu karavīrs". Biedrības vadītājs Normunds Jērums portālam skaidro, ka Latvijas kolekcionāru vide ir samērā šaura un, 20 gadus darbojoties nozarē, tās aktīvākie dalībnieki ir zināmi un atrodami caur draugiem un paziņām.

"Informācija ātri izplatījās, tika panākta vienošanās, uzņēmām kontaktus ar personu – no vairākām pusēm centāmies pierādīt, ka tornim jāpaliek Latvijā. Skaidrs, ka neviens no mums to nepirks," stāsta Jērums.

Pārpircējam ne vien zvanīja dažādi cilvēki, bet pat tika atrasti paziņas, kas brauca ar viņu runāt klātienē, atklāj Jērums, turpinot, ka laika bija ļoti maz – līdz ar kolekcionāru aprindās sacelto ažiotāžu ik mirkli auga torņa vērtība un risks, ka kāds par to varētu piedāvāt lielas summas. "Tā ir tirgus ekonomika, tā tas notiek," viņš piebilst.

Uz personu tika izdarīts spiediens – ka viņš nebūs kolekcionāra vārda cienīgs, ja peļņas nolūkos iztirgos nacionālās vērtības, stāsta Jērums.

"Paldies Dievam, veselais saprāts ņēma virsroku. Ažiotāža bija tik liela, ka viņš piekrita atstāt torni Latvijā," par kopienas iesaistīšanās rezultātiem teic Jērums.

"Šis ir Latvijas kolekcionāru un vēstures entuziastu kopīgu pūliņu rezultāts," viņš secina. Jērums gan paskaidro, ka jāapzinās – joprojām lielas vērtības atstāj Latviju, to plūsma ir nekontrolēta un par daudz kā eksistenci nemaz neuzzinām.

"Pēc izdarītā spiediena viņš apzinājās torņa vērtību Latvijai un atzvanīja, kā arī pats atveda torni uz muzeju," stāsta Šmits. Informācija par vienošanās detaļām netiek atklāta.