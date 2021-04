Aptauja: 44% Latvijas iedzīvotāju pēdējā gada laikā pasliktinājusies mentālā veselība

RSniedzot savas mentālās veselības pašvērtējumu, 44% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka pēdējā gada laikā viņu mentālā veselība ir pasliktinājusies, secināts "BENU Aptiekas Veselības monitoringa" rezultātos, kas iegūti sadarbībā ar sabiedriskās domas izpētes kompāniju SKDS.

No šiem 44% iedzīvotāju, kuri norādījuši, ka viņu mentālā veselība ir pasliktinājusies, 35% tā ir tikai nedaudz pasliktinājusies, bet 9% - ievērojami pasliktinājusies. Tikmēr 36% aptaujāto būtiskas izmaiņas novērojuši nav, bet 14% tā ir uzlabojusies.

Biežāk par mentālās veselības pasliktināšanos norādījuši jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuru vidū 56% snieguši šādu atbildi, 40% no tiem norādot, ka mentālā veselība nedaudz pasliktinājusies, bet 16%, ka ievērojami pasliktinājusies.

Aptaujā secināts, ka vairāk sūdzību par mentālo veselību ir sievietēm, jauniešiem un rīdziniekiem. Vīriešu vidū mentālā veselība pēdējo 12 mēnešu laikā ir pasliktinājusies 38% aptaujāto, kamēr sieviešu vidū šis rādītājs ir 50%, no kā 37% tā ir nedaudz pasliktinājusies, bet 13% — ievērojami pasliktinājusies. Tādējādi sieviešu vidū aptaujātās personas biežāk norādījušas, ka viņu mentālā veselība ir ievērojami pasliktinājusies.

Pētījumā atklājies, ka mentālās veselības pasliktināšanās ir saistīta arī ar iedzīvotāju vecumu, proti, jo jaunāks respondents, jo biežāk tiek norādīts uz mentālās veselības pasliktināšanos pēdējo 12 mēnešu laikā. Līdz ar to vecumā no 18 līdz 24 gadiem mentālā veselība pasliktinājusies 56% aptaujāto, vecumā no 25 līdz 34 gadiem — 51%, bet vecumā no 35 līdz 44 gadiem — 40% šīs grupas respondentu. Salīdzinoši retāk par mentālās veselības pasliktināšanos norādījuši iedzīvotāji vecumā no 64 līdz 75 gadiem — kopumā 37%.

Raugoties reģionālā griezumā, visbiežāk par mentālās veselības pasliktināšanos pozitīvu atbildi snieguši Rīgas iedzīvotāji - kopumā 48%, kam seko Vidzemes - 44%, Zemgales un Latgales - katrā pa 42%, kā arī Kurzemes iedzīvotāji — 41%.

"BENU Aptiekas Veselības" monitoringu veic "BENU Aptieka" sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. Pētījums veikts 2021. gada martā, aptaujājot 1005 Latvijas pastāvīgos iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.