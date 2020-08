Aptauja: 'Saskaņai' un 'Attīstībai/Par!','Progresīvajiem' vienādas pozīcijas reitingos pirms Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām

Nedēļu pirms Rīgas domes vēlēšanām "Saskaņa" bija vienādās pozīcijās ar "Attīstībai/Par!" un "Progresīvo" (AP/P) sarakstu, liecina aptauja, kuru socioloģisko pētījumu firma SKDS veica pēc sabiedrisko mediju portāla "lsm.lv" un Latvijas Televīzijas pasūtījuma.

"lsm.lv" ziņo, ka gandrīz vienlīdzīgās pozīcijās ar nepilnu 16% vēlētāju atbalstu līderos ir "Saskaņa", kā arī AP/P saraksts. Divkārt mazāks, bet arī savstarpēji ļoti līdzīgs atbalsts ir "Jaunajai Vienotībai" (JV), kā arī apvienotajam nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) un Latvijas Reģionu apvienības (LRA) sarakstam.

Šīm partijām seko "Gods kalpot Rīgai" (GKR) ar 5,8%, Latvijas Krievu savienība (LKS) ar 4,6% un Jaunā konservatīvā partija (JKP), kuru atbalsta 4,3% aptaujāto. Nepilni 3,5% vēlētāju atbalsta Zaļo un zemnieku savienībai, 2,2% - "Alternative", bet pirmo desmitnieku noslēdz "KPV LV" ar 1,5% atbalstu. "Jaunajai Saskaņai" ir 1,3%, zem procenta - "Vienoti Latvijai". Nacionālā savienība "Taisnīgums", "Rīcības partija" un "Centra partija" ir vispār bez atbalsta šajā aptaujā.

Aptaujā gan katrs piektais respondents norāda, ka pagaidām nezina, par ko un vai vispār balsotu. Ir arī tādi, kas plāno balsošanas urnā iemest tukšu aploksni. Savukārt 6,5% jau tagad skaidri zina, ka vēlēšanās nepiedalīsies.

Jau izlēmušo balsis sadalot proporcionāli, izmaiņas attiecībā pret pirms mēneša veiktās aptaujas rezultātiem nav lielas, norāda "lsm.lv". Pirmajā desmitniekā ir ielauzusies partija "Alternative", savukārt pagājušajā mēnesī uzkrāto atbalstu, spriežot pēc aptaujas rezultātiem, atkal ir zaudējusi "Jaunā Saskaņa", atkrītot tuvu viena procenta robežai.

"Saskaņai" atbalsts ir audzis, bet nedaudz, šādi apliecinot, ka pagājušajā mēnesī konstatētais pamatīgais kritiens no vairāk nekā 20% uz 14% atbalsta nav pētnieku kļūda, bet reāla tendence, raksta sabiedrisko mediju portāls.

Pētījuma autori uzsver, ka aptaujas rezultāti un vēlēšanu iznākums, kā tas jau ir pierādījies iepriekš, var būtiski atšķirties, un tam ir vairāki iemesli. Viens no tiem - mērījumu statistiskā kļūda. Vēl viens iemesls - tikai trešdaļa respondentu aptaujā ir apliecinājuši, ka savu izvēli vairs nemainīs.

Kaut arī līdz vēlēšanām tobrīd bija atlikusi vien nedēļa, vairāk nekā puse pieļāva, ka līdz balsošanai tomēr vēl varētu pieņemt citu lēmumu. Salīdzinot pa partijām, visstabilākais ir "Saskaņas" vēlētājs - 58% noliedz, ka varētu pārdomāt. Līdzīgi arī VL-TB/LNNK/LRA saraksta atbalstītāji un LKS vēlētāji.

Iespējamību pārdomāt biežāk pieļauj, nekā nepieļauj, GKR, JKP un arī AP/P. Pavisam svārstīgi bijuši, piemēram, tie respondenti, kas apliecinājuši atbalstu JV. Pētījumu centrs SKDS aptaujāja 1366 Latvijas pilsoņus.

Kā vēstīts, šovakar plkst.16, sākoties iepriekšējai balsošanai Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, durvis vēruši 156 vēlēšanu iecirkņi. Šodien iepriekšējā balsošana notiks līdz plkst.21. Pirms vēlēšanām iepriekš varēs nobalsot arī ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16 un piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20. Vēlēšanu dienā 29.augustā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22.