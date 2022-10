Aptauja: tikai piektdaļa Latvijas iedzīvotāju gatavojas vakcinēties pret Covid-19

Tikai aptuveni piektā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju šoruden gatavojas vakcinēties pret Covid-19 un gandrīz uz pusi mazāk - pret gripu, noskaidrots "Mēness aptiekas" un pētījumu aģentūras "Norstat" veiktajā aptaujā.

Visaktīvāk no šo slimību iespējamajām sekām ar vakcīnas palīdzību sevi gatavojas pasargāt gados vecākie iedzīvotāji.

Kopumā neliela daļa iedzīvotāju vakcinēsies vēl pret citām slimībām kā difterija, saslimšana ar pneimokoku, malāriju un citām, bet vairākums aptaujāto - 68% - šajā rudenī nav plānojuši saņemt kādu no Latvijā pieejamajām vakcīnām.

Neraugoties uz speciālistu aicinājumiem neatlikt vakcināciju pret gripu un Covid-19, šoruden pret gripu plāno vakcinēties vien 13% aptaujāto iedzīvotāju, procentuāli vienādi sievietes un vīrieši - katrā no šīm grupām pa 13%.

Aktīvākie vakcīnas saņēmēji gatavojas būt seniori no 60 līdz 74 gadiem - 23% no šajā vecuma grupā aptaujātajiem. Vismazāk apstiprinošo atbilžu aptaujā par šo jautājumu saņemts no jaunākās 18 līdz 29 gadus veco iedzīvotāju grupas, kurā tikai 8% atbildējuši, ka plāno vakcinēties pret gripu.

Latgalē un Vidzemē vidēji tikai 10% iedzīvotāju varētu vakcinēties pret gripu, bet pārējos reģionos un galvaspilsētā - vidēji 15%.

Rudenī pret Covid-19 vakcīnu gatavojas saņemt 22% aptaujāto iedzīvotāju, šādu atbildi no vairākām iespējamajām apstiprināja 25% vīrieši un 20% sieviešu. 60 līdz 74 gadus veco senioru vidū vakcinēšanās pret Covid-19 būs aktuālākā - to apstiprinājis 31% šīs vecuma grupas aptaujāto. Pārējās vecuma grupās, lai izvairītos no smagas saslimšanas ar Covid-19, vakcīnu varētu saņemt 19-22% iedzīvotāju.

Pierīgā dzīvo visvairāk - 26% - no aptaujātajiem, kuri apstiprinoši atbildēja, ka vakcinēsies pret Covid-19, bet vismazāk šādu atbildi sniedza Kurzemē (17%) un Latgalē (19%).

Aptaujas dati liecina, ka skaitliski maz - tikai 1-3% šajā rudenī varētu vakcinēties vēl pret citām slimībām, piemēram, difteriju, pneimokoku, vai malāriju pirms došanās ceļojumos.

68% iedzīvotāju aptaujā norādīja, ka šajā rudenī nevakcinēsies - attiecīgi 64% vīriešu un 72% sieviešu. 55% no vecākajā iedzīvotāju grupā - 60-74 gadi - aptaujātajiem sniedza šādu atbildi, bet pārējās vecuma grupās šo atbildi minējuši 71-74% respondentu, tas, radot iespēju atzīmēt vairākas atbildes, noskaidrots aptaujā. Visvairāk to, kuri nevakcinēsies ne pret vienu no minētajām vai citām slimībām, dzīvo Latgalē, Kurzemē un Vidzemē.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju "Mēness aptieka" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2022. gada oktobra sākumā, visā Latvijā aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Respondenti snieguši atbildes, izvēloties vairākus atbilžu variantus.