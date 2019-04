Apvienotā policistu arodbiedrība izslēgta no LBAS rindām

Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība (LAPA) izslēgta no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), jo tā pilnā apmērā nav maksājusi statūtos noteikto biedru naudu. Savukārt LAPA norāda, ka tā nav saredzējusi reālu atdevi no LBAS un kritizēja to, tās darbību nosaucot par "bezzobainu".

LBAS vadītājs Egils Baldzēns portālam "Delfi" apstiprināja, ka LAPA no LBAS izslēgta par statūtu pārkāpumiem, paskaidrojot, ka būtībā iemesls izslēgšanai no savienības rindām bijis fakts, ka LAPA ilgstoši pilnā apmērā nav maksājusi biedru naudu.

LAPA ik pa laikam ir maksājusi šo biedru naudu, bet ne pilnā apmērā, kā to paredz statūti. Turklāt Baldzēns uzsvēra, ka zemākais biedru naudas slieksnis ir 3% no minimālās algas bruto par katru biedru.

Ar faktu, ka arodbiedrība, kas ir LBAS sastāvā, nepilda statūtos noteikto par dalībmaksu, nav bijušas mierā arī citas LBAS biedres, uzstājot, ka visiem noteikumi ir vienādi.

LBAS vairākkārt informējusi un aicinājusi LAPA tikties un pārrunāt situāciju, bet reakcijas no LAPA nav sekojusi. Baldzēns skaidroja, ka policistu arodbiedrībai bijušas vairākas iespējas jautājumu sakārtot, kaut vai norādot, ka LAPA izveidojusies krīzes situācija un tāpēc ir kavēšanās ar biedru naudas nomaksu. "Process bija garš un nesasteigts. Viņiem bija iespēja situāciju labot," paskaidroja LBAS vadītājs.

Lēmums par LAPA izslēgšanu no LBAS pieņemts 27. martā.

No Baldzēna teiktā izriet, ka viena no LBAS dalīborganizācijām ir Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA).

Tikmēr LAPA mājaslapā aizvien norādīts, ka tā ir "pirmā un senākā policijas arodbiedrība, kā arī vienīgā policijas arodbiedrība, kura ietilpst Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības (LBAS) un European Police Union (EPU) (Eiropas Policijas arodbiedrības) sastāvā".

Komentējot LAPA izslēgšanu no LBAS, LAPA prezidents Agris Sūna portālam "Delfi" pauda viedokli, ka LBAS pārsvarā strādā tikai uz Eiropas projektiem, bet "reālas atdeves" no tās neesot. Līdz ar to LAPA neuzskata par vajadzību būt LBAS dalīborganizācijai.

Turklāt LBAS esot savā vidū uzņēmusi arī LAPA konkurējošo LIDA bez konsultēšanās ar LAPA.

Vaicāts, kā izslēgšana no LBAS ietekmēs LAPA biedrus, Sūna bija pārliecināts, ka biedriem nekas nemainīsies un šis notikums LAPA biedrus neietekmēs. Sūna pārmeta, ka LBAS vairāk darbojas darba devēju, nevis darbinieku interesēs.

Patlaban LAPA turpinās darbu pati par sevi, neesot arodbiedrību savienībās, taču neizslēdz iespēju piedalīties, ja tiks veidots jauns arodbiedrību centrs.