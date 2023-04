'Apvienotais saraksts' neatkāpjas no sava prezidenta amata kandidāta

Diez vai koalīcijai izdosies vienosies par vienu Valsts prezidenta amata kandidātu, šādu paziņojumu izplatījis politiskais spēks "Apvienotais saraksts" (AS).

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Valsts prezidents Egils Levits trešdien, 19. aprīlī, paziņoja par gatavību atkārtoti kandidēt uz valsts augstākās amatpersonas amatu. Vienlaikus viņš pauda nepieciešamību koalīcijas partneriem virzīt vienu kopīgu Valsts prezidenta amata kandidātu. AS šim amatam virza uzņēmēju Uldi Pīlēnu.

Paziņojumā medijiem politiskais spēks pauž, ka koalīcijas partneru starpā vienprātība par vienu kandidātu diez vai būs iespējama, tāpēc Valsts prezidents "tiks ievēlēts nevis kādas šauras vienošanās rezultātā, bet visiem Saeimas deputātiem iesaistoties izvirzīto kandidātu kvalitāšu, kompetences un nākotnes redzējuma vērtēšanā".

"Mūsu ieskatā, koalīcijas vienošanās rezultātā ievēlēts prezidents nevar būt pašmērķis," pauž AS.

Politiskais spēks kā neizprotamus vērtē paziņojumus par obligātu koalīcijas atbalstu tikai vienam kandidātam.

"Tas mazina sāncensību, neveicina labākā kandidāta atrašanu un neveicina diskusijas par Valsts prezidenta prioritātēm, veicamajiem darbiem un Latvijas izaicinājumiem. Pie kādiem rezultātiem tas var novest, liecina kritiski zemais sabiedrības atbalsta līmenis esošajam prezidentam," uzsver AS.

Politiskais spēks aicina visus Saeimā pārstāvētos spēkus gatavoties jēgpilnām un konstruktīvām diskusijām par labākajiem kandidātiem šim augstajam amatam, darīt to ar cieņu, nekarinot tukšas birkas un izvairoties no personīgu apvainojumu, šantāžas un ultimātu politikas.

Savukārt komentējot premjera Krišjāņa Kariņa (JV) pausto, ka AS virzītais prezidenta amata kandidāts Pīlēns ir gatavs rēķināties ar prokremlisku deputātu balsīm, politiskais spēks norādīja, ka viens no AS izveidošanas iemesliem bija Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, lai Saeimā nepieļautu tādu spēku nonākšanu pie varas, kas meklētu kaut mazākos iemeslus Latvijas drošības un ārpolitikas mērķu maiņai.

"Latvijas nemainīgi stingrs atbalsts NATO, mūsu valsts aizsardzības spēju stiprināšana un atbalsts Ukrainai tās cīņā ar agresoru ir AS politikās un rīcības stūrakmeņi. Arī virzot Valsts prezidenta kandidatūru, esam balstījušies šajā nostājā," uzsver AS.