'Apvienotais saraksts' Siliņai iedod 'kurvīti' – koalīcijā neiesaistīsies

"Apvienotais saraksts" (AS) piektdien, 1. septembrī, paziņoja, ka neiesaistīsies Evikas Siliņas (JV) veidotajā koalīcijā, ko veidos "Jaunā Vienotība" (JV), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un partija "Progresīvie". Tādējādi AS kopā ar Nacionālo apvienību turpinās darbu opozīcijā.

Piektdien izplatītajā AS paziņojumā uzsērts, ka, lai gan Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicināja sākt valdības izveidi no "baltas lapas", iesaistot piecas partijas koalīcijas veidošanā, JV un premjera amata kandidāte izvēlējās nevis strādāt pie Latvijas drošības interesēm visatbilstošākās valdības modeļa, bet acīmredzami pildīt no sabiedrības slēptas vienošanās.

"Sarunu nedēļas laikā manipulatīvi no procesa tika izslēgta Nacionālā Apvienība (NA), tika ignorēti AS priekšlikumi par sankcijām pakļautu personu ietekmes reālu samazināšanu. Tā vietā tiek izteikti ultimatīvi piedāvājumi pievienoties nestabilai un vērtībās nebalstītai valdībai un faktiski atmazgāt sankcijām pakļauta oligarha ietekmi," teikts paziņojumā.

Tas AS liek secināt, ka slēptas vienošanās un saistības pret Aivaru Lembergu, kas tika veiktas prezidenta vēlēšanu laikā, izrādījušās saistošākas un nesalaužamākas par nacionālās drošības interesēm un valsts reputāciju.

"Tā dēļ gan JV, gan "Progresīvie" ir gatavi nodot savus iepriekš paustos akmens cietos un principiālos uzskatus par cīņu pret korupciju, oligarhiem un valsts nozagšanu. Tie daudzu gadu garumā bijuši tikai tukši vārdi. Slēptas vienošanās, intereses un dedzīga vēlme nekavējoties ieņemt ministru un citus amatus izrādījušās svarīgākas," pauž AS.

Politiskais spēks atgādina, ka tas tika izveidots, lai ģeopolitisku satricinājumu, kara Ukrainā un ekonomisku grūtību un atpalicības laikā veidotu spēku, kas stiprina Latvijas valsti, novērstu populistisku un valsts drošību apdraudošu politisku spēku ietekmes pieaugumu. "Mēs neesam gatavi atteikties no saviem principiem," uzsver AS.

Politiskais spēks informē, ka neatbalstīs nestabilu, valsts drošību un starptautisko reputāciju vājinošu valdību ar Lemberga izšķirošu ietekmi.

"Ja JV un premjera amata kandidāte Evika Siliņa ir patiesi ieinteresētas Latvijas drošības stiprināšanā un attīstībā un gatavas turpināt sarunas par valsts drošībai un nacionālajām interesēm atbilstošāka valdības modeļa izveidi, AS ir atvērta šādam procesam," pauž AS.

Savukārt Siliņa piektdien pulksten 13.30 sasaukusi preses konferenci, lai paziņotu par aktualitātēm saistībā ar jaunās valdības veidošanas procesu.

"Drošības situācija aiz mūsu valsts robežām neļauj mums ieslīgt idioloģisko pretrunu diskusijās. Tam nav piemērots laiks! Šoreiz ir izšķiršanās starp strādāšanu un nestrādāšanu valsts un tautas labā. Durvis visiem bija atvērtas un joprojām ir, bet laika vilcināšana, ko piekopj atsevišķas partijas vairs nav akceptējama. Darbs pie topošās valdības deklarācijas tiks uzsākts jau pirmdien ar tām partijām, kuras ir izteikušas skaidru vēlmi strādāt. Gribu uzsvērt, ka tā ir ne tikai partiju, bet arī katra politiķa individuāla izvēle – strādāt vai nestrādāt," sacīja premjera amatam nominētā Siliņa.

Jau vēstīts, ka iespējamajā jaunajā koalīcijā, ko veido JV, ZZS un "Progresīvie", līdz piektdienai, 1. septembrim, gaida AS atbildi par gatavību pievienoties trim politiskajiem spēkiem.

Premjera amatam izvirzītā Evika Siliņa (JV) ceturtdien sacīja, ka AS ir jāpasaka lēmums – politiskais spēks ir vai nav gatavs pievienoties JV, ZZS un "Progresīvo" koalīcijai.

Tāpat Siliņa sacīja, ka, neatkarīgi no AS lēmuma, koalīcijas sarunās iesaistītie politiskie spēki pirmdien, 4. septembrī, sāks izstrādāt topošās valdības deklarāciju un koalīcijas līgumu.