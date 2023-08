'Apvienotais saraksts' sliecas nepievienoties JV, ZZS un 'Progresīvo' valdībai

Partiju apvienība "Apvienotais saraksts" (AS) sliecas pieņemt lēmumu par nepievienošanos "Jaunās vienotības" (JV), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Progresīvo" veidotajai jaunajai valdībai, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.

AS joprojām redz, ka valdība jāveido kopā ar Nacionālo apvienību (NA) jeb ka pašreizējai trīs partiju koalīcijai ar JV jābūt nākamās valdības kodolam. Šādu koalīciju varētu papildināt vai nu ar ZZS, ja tiek novērsta Lemberga ietekme, un arī ar "Progresīvajiem", ja gadījumā NA ar viņiem atrastu kopīgu valodu.

AS gan vēl iekšēji ir jāpieņem savs lēmumu attiecībā uz piedalīšanos valdības veidošanā – pašlaik oficiāls lēmums vēl neesot pieņemts. Par pieņemto lēmumu oficiāli varētu tikt paziņots līdz ar Ministru prezidenta amata kandidātes Evikas Siliņas (JV) noteiktā atbildes sniegšanas termiņa beigām.

Kā ziņots, JV, kas ir uzņēmusies iniciatīvu veidot nākamo valdību, vēl līdz piektdienas pusdienlaikam gaida AS gala atbildi par dalību valdībā, kurā bez JV strādātu arī ZZS un "Progresīvie".

Ceturtdien pēc tikšanās ar ZZS un "Progresīvajiem" JV virzītā Ministru prezidenta amata kandidāte Siliņa atsaucās uz Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča pausto, ka uz valdības izveidi jāvirzās gana straujā tempā.

Siliņa šodien uz četru partiju koalīcijas izveidošanas sarunām aicināja ZZS, "Progresīvo" un AS pārstāvjus, tomēr AS uz sarunām neieradās.

Siliņa vēlas izveidot valdību no šīm partijām, savukārt AS vēlas saglabāt esošo koalīciju, kurā strādā JV, AS un NA, ZZS varot tikt piepulcēta tikai uz stingriem nosacījumiem, bet "Progresīvos" AS piedāvā atstāt ārpus koalīcijas. Līdzīgu pozīciju uztur arī NA, kurus gan Siliņa uz oficiālajām sarunām vairs nav aicinājusi.

Savukārt ZZS un "Progresīvo" politiķi līdz šim dažādas "sarkanās līnijas" sadarbībai ar citiem politiskajiem spēkiem ir centušies nevilkt, pieļaujot darbu gan piecu partiju koalīcijā, gan četru partiju valdības modelī, gan arī tikai trīs partiju variantā, kad kopā strādātu JV, ZZS un "Progresīvie", Saeimā balstoties uz 52 deputātu balsu atbalstu.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS – 16, bet "Progresīvajiem" – 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu. AS ir 15 parlamentārieši un NA – 13 deputātu vietas.