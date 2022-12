Ar apledojumu uz ceļiem svētdien cīnās 39 tehnikas vienības

Svētdienas rītā apledojuma dēļ apgrūtina braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē, pavēstīja VSIA "Latvijas valsts ceļi" pārstāvji.

Slidenos autoceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 39 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) no Tūjas krustojuma līdz Ainažiem, uz Vidzemes šosejas (A2) no Virešiem līdz Alūksnes pagriezienam, uz Daugavpils šosejas (A6) visa maršruta garumā, uz Bauskas šosejas (A7) no Rīgas līdz Iecavai, uz Jelgavas šosejas (A8) no Olaines līdz Meitenei, uz Liepājas šosejas (A9) no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam, kā arī no Blīdenes līdz Anneniekiem un no Kalvenes līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas (A10) no Strazdes līdz Ventspilij un uz autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Dobeles, Jelgavas, Liepājas, Limbažu, Tukuma un Ventspils apkārtnē.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu - bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem kompānija aicina informēt, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "Twitter" un "Facebook".