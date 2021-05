Kad saulrieti kļuvuši vēlāki, sprāgst ievu un maijpuķīšu ziedi, gaiss beidzot ir iesilis un līdz ar terašu atvēršanu ielās atgriezušies cilvēki, kā neiederīga auksta ūdens šalts nāca veselības iestāžu paziņojums, ka slimnīcās situācija nebūt neuzlabojas, pat pieaug intensīvajā terapijā nonākušo skaits. Kā var būt sliktāk, ja vakcinācija pret Covid-19 taču notiek?

Mūsu slimnīcās, kā ārsti saka, "nav vēl Indija", nav jācīnās par skābekļa aparātiem, tomēr Latvijā augstāka riska grupās, kā jau pagājušajā nedēļā vēstījām, lielākā daļa pat nav saņēmusi pirmo poti, turklāt teju 90 procentos gadījumu izplatīts ir lipīgais britu variants, un nu ārsti Latvijā gaida pasaulē satraukumu izraisījušā jaunā Covid-19 paveida, Indijas varianta, parādīšanos.

"Mēs ar bažām skatāmies, kas notiks ar Indijas variantu, kad tas pie mums ieradīsies. Un nav nekāda pamata uzskatīt, ka neatnāks," saka infektologs Uga Dumpis, Stradiņa slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs. Kā vīrusi "ierodas" mūsu valstī, ārsti uzzina no pacientiem, ja tie atklāj pilnu notikumu ainu, taču apmānīt nevar zinātniekus, kas, veicot sekvenēšanu (nukleotīdu secības noteikšana genomā), nosaka vīrusa mutācijas, un tad atklājas, piemēram, kāda iepriekš Latvijā nepopulāra paveida pēkšņa plaša izplatīšanās līdz ar viesu no Lielbritānijas ierašanos uz svētkiem, kā tas notika pērn decembrī. Šie dati arī daudz liecina par valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu un to kontrolēšanu.

Uz jautājumiem, kā šobrīd Latvijā visvairāk izplatītais Covid-19 Lielbritānijas variants, dēvēts arī par britu celmu, atsaucas uz pieaugušajiem pacientiem un bērniem, kādi vēl paveidi Latvijā sastopami, kādēļ pasaule satraucas par Indijas variantu un kādas ir vakcīnu spējas pasargāt no inficēšanās, atbildes meklēja "Delfi plus".

Indijas variants. Var "noraut" britu plānus

Pasaules Veselības organizācija (PVO) klasificējusi Indijas variantu, ko pirmoreiz atklāja Indijā pagājušajā gadā, kā "globāla satraukuma variantu". Tas jau izplatījies vairākos desmitos valstu, tostarp Lielbritānijā, kur šobrīd sāk dominēt četros reģionos, arī Londonā. Pirmie pētījumi liecina, ka šī B.1.617 mutācija izplatās vieglāk nekā citi varianti, proti, varētu būt lipīgāka, kā arī pieprasa papildu izpēti, vēsta britu raidorganizācija BBC.