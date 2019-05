Ar Čakšas bijušo vīru saistīta firma no veselības budžeta saņēmusi nepilnu miljonu

Veselības ministre Ilze Viņķele (A/P) šonedēļ nāca klajā ar paziņojumu, ka, lai ieviestu veselības sistēmu, kas sašķirotu iedzīvotājus atbilstoši diviem pakalpojumu groziem, negodprātīgi iztērēti 600 tūkstoši eiro. Tos saņēma bijušās veselības ministres Andas Čakšas (ZZS) bijušā dzīvesbiedra Jura Pūces uzņēmums, svētdien vēsta raidījums “Nekā personīga”.

Iedzīvotāju kategorizēšanai tajos, kuri maksā nodokļus un nemaksātājos, bija nepieciešams izveidot sistēmu, kam valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra divus miljonus eiro. Pagājušā gada pēdējās dienās Veselības ministrija (VM) un Nacionālais veselības dienests (NVD) iegādājās programmatūru "Owitech", ko ražo Latvijas uzņēmums "Analytica" un kas pasargā datorsistēmas no kiberuzbrukumiem, kā arī konsultācijas tās ieviešanai. Kopējā summa - 480 tūkstoši eiro. Lai arī programmu var nopirkt no citām firmām, uzstādīšanu un apkalpošanu piedāvā tikai pati "Analytica".

"Analytica" lielāko īpašnieku Juri Pūci un Andu Čakšu savulaik vienojusi laulība. Pūce pēdējos gados ministrijā bijis biežs viesis, tomēr Čakša neesot informēta par darījumiem ar bijušo vīru.

VM "Analytica" produktus un pakalpojumus aktīvāk sāka pirkt pēc Čakšas stāšanās amatā - 2017. gada nogalē, kad firmu piesaistīja e-veselības kļūdu labošanai.

Pēdējā pusotra gada laikā VM un NVD kopumā pircis preces un produktus par 3,4 miljoniem eiro. Gandrīz trešā daļa no šīs summas bijusi par "Owitech" licencēm un apkalpošanu. Ministrijas piesaistītie eksperti uzskata, ka nav piegādātas iepirkumā prasītās licences. Viņiem ir aizdomas, ka daļa no nopirktās programmatūras nemaz neeksistē, bet citā daļā patiesībā pārdota citas firmas programma, kas tirgū ir krietni lētāka.

"Tātad šeit ir divas lietas – aizdomas par krāpniecību un otrs ir: pilnīgi noteikti te ir negodīga konkurence. [..]," raidījumam pauda Viņķele. Ministrija saņēmusi pirmo neatkarīgo ekspertu pārbaudes rezultātus, uz kuriem pamatojoties, izveidota dienesta pārbaudes komisija. Ministrija pārbaudīs, vai licences eksistē un vai tās ir instalētas. "Veiksim pārrunas arī ar komersantu, lūgsim skaidrojumu viņam par šo situāciju, un tad atbilstīgi, ja būs tā, kā eksperti savos atzinumos norāda, ka šīs programmatūras, iespējams, vispār dabā nepastāv, tad, protams, mēs vērsīsimies policijā," sacīja Viņķele.

Bijusī veselības ministre Anda Čakša pārmetumus noraida. Vaicāta, vai arī Pūces uzņēmums bijis starp tiem, kas īstenoja VM projektus, viņa atbildēja: "To man ir grūti atbildēt. Tur ir ļoti daudzi uzņēmumi piedalījušies, ja mēs runājam par finansēšanas likuma sistēmu radīšanu, tad es jau teicu, ka tas ir "ZZ Dats", nevaru jums precīzi pateikt, kas ir īpašnieks. Ja mēs runājam par IKT projektiem, tad šos projektus realizē vai pie viņiem strādā Veselības ministrijas ierēdniecība."

Pirms 14 gadiem Valsts reģionālās attīstības aģentūra izveidoja Elektronisko iepirkumu sistēmu. Tā ļauj iestādēm vienkāršāk iepirkt kancelejas preces, IT pakalpojumus un citas lietas. Pagājušajā gadā caur šo sistēmu iestādes tērēja jau 100 miljonus eiro. Par sistēmu atbildīgā Valsts reģionālās attīstības aģentūra šopavasar arī ķērās pie "Analytica" darījumu pārbaudes. Pēdējo divu gadu laikā par "Owitech" licencēm un apkalpošanu valsts iestādes maksājušas divus miljonus eiro.

"Pārbaudot darījumus, mēs konstatējām, ka vienā no pozīcijām mums diezgan bieži ir jāiet ar aicinājumu grozīt darījuma nosacījumus, lai viņi būtu atbilstoši vienošanās prasībām," raidījuma sacīja Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs. Departaments pārbaudīja vēsturiskus darījumus un 19. martā VM pieprasīja informāciju par vienu no noslēgtajiem darījumiem. "Tad, kad saņēmām, izskatījām, tad arī informējām Veselības ministriju par to, ka, mūsuprāt, darījumā lielākā daļa no darba uzdevumiem neatbilst vienošanās nosacījumiem," atklāj Fiļipovičs.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka 15. maijā veselības ministre Ilze Viņķele nāca klajā ar paziņojumu, ka divos Veselības ministrijas iepriekš veiktos informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) iepirkumos konstatēta virkne neatbilstību, kā arī pastāv aizdomas par iespējamu krāpšanu un apšaubāmiem darījumiem.

Galvenā kļūda – ir izmantota elektronisko iepirkumu sistēma, kurā ir izvēlēta tāda pozīcijā, kurā ir ļoti ierobežota konkurence, stāstīja Viņķele, piebilstot, ka VM rosinājusi pārbaudes diviem projektiem, pieaicinot neatkarīgus ekspertus.

Viens no tiem ir NVD organizēto veselības aprūpes finansēšanas likuma rīka ieviešana. Šim projektam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pagājušā gada vasarā valdība piešķīra 1,5 miljonu eiro. Eksperti konstatēja neatbilstošu līdzekļu izmantojumu 315 000 eiro apmērā. "Iegādātas tādas iekārtas, kas ir trīs līdz četras reizes jaudīgākas, nekā rīkam ir nepieciešams un kuras šobrīd netiek noslogotas un darbinātas," minēja Viņķele.

Otrs projekts, kuram tika rosināta pārbaude, ir VM IKT centralizācijas projekts 3,5 miljonu eiro apmērā, no kuriem šobrīd projekta apritē ir pusotrs miljons. "Caur šo elektronisko sistēmu ir apšaubāmi darījumi par gandrīz 600 000 eiro – 322 000 eiro jau ir izmaksāti, bet labā ziņa, ka pāri par 200 000 eiro ir apturēti un nav izmaksāti," klāstīja Viņķele.