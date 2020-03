Ar Covid-19 inficējušies jau vismaz 26 medicīnas darbinieki

Ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 inficējušies jau vismaz 26 medicīnas darbinieki, informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) eksperts Jurijs Perevoščikovs.

Speciālists skaidroja, ka slimība konstatēta vismaz 26 veselības aprūpes nozarē strādājošajiem, kuru vidū ir gan administratori, gan medmāsas un ārsti, gan arī šoferi.

Saslimšanas gadījumi nereti tiek konstatēti vairākiem vienas veselības aprūpes iestādes darbiniekiem vai arī medicīnas speciālistiem, kuri pārstāv vienu apakšnozari un ir satikušies vienā pasākumā.

Līdz šim bija zināms, ka Covid-19 inficētie nodarbināti Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, Rēzeknes slimnīcā, Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) un vairākās zobārstniecības klīnikās.

Otrdien NMPD informēja par 11 ar Covid-19 saslimušiem Operatīvās vadības centra darbiniekiem. Visiem ir viegli simptomi, un viņi ārstējas mājās ģimenes ārsta uzraudzībā, turklāt SPKC ir apzinājis kontaktpersonas.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) iepriekš uzsvēra, ka arvien biežāka mediķu inficēšanās ar Covid-19 pierāda, cik būtiska loma pandēmijas likvidēšanai ir mediķiem, kuri šajā darbā stāv pirmajās rindās un pakļauj sevi riskam, dodoties pie pacientiem. Viņķele, kā arī citas amatpersonas aicināja nemelot epidemiologiem un mediķiem par būšanu ārzemēs vai kontaktu ar kādu Covid-19 slimnieku, jo tas pastiprina risku mediķiem saslimt ar šo infekciju.

Kā ziņots, Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināts vēl 22 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 398 cilvēki. Patlaban ārstniecības iestādē ir stacionēti 27 Covid-19 pacienti, no viņiem 24 ir ar vidēju slimības gaitu, bet trīs – ar smagu.

Perevoščikovs 25. marta preses konferencē paziņoja, ka epidemiologiem vairs neizdodas iegūt informāciju par vairāku Covid-19 slimnieku inficēšanās gaitu, līdz ar to uzskatāms, ka Latvijā ir sākusies Covid-19 transmisija sabiedrībā.

Jau ziņots, ka no 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.