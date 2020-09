Piektdien, 4. septembrī, ar Covid-19 inficētie atkal reģistrēti Ventspilī un Saldus novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācija.

Tāpat pa trīs jauniem inficētajiem aizvadītajā diennaktī ir reģistrēti Rīgā un Olaines novadā, bet Daugavpilī saslimis vēl viens iedzīvotājs.

Līdz ar to Rīgā pašlaik ir 66 ar Covid-19 inficēti iedzīvotāji, Olaines novadā – deviņi, Daugavpilī – astoņi, bet Ventspilī un Saldus novadā – viens.

Trīs saslimušie ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, divi – no 50 līdz 59 gadiem. Tāpat saslimis viens bērns vecumā līdz deviņiem gadiem, kā arī pa vienam saslimušajam ir vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem.

Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā, veicot 1964 Covid-19 testus, reģistrēti deviņi jauni inficēšanās gadījumi, bet divi pacienti tika stacionēti, liecina SPKC apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka septiņi saslimušie ir iepriekš saslimušu cilvēku kontaktpersonas, bet divām personām tiek precizēts inficēšanās avots.

Latvijā kopumā veikti 262 662 izmeklējumi, saslimušas 1425 personas, bet 1187 izveseļojušās. Līdz šim mirušas 35 personas, kam bija apstiprināta inficēšanās Covid-19.