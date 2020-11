Ar Covid-19 saslimst pedagogi un skolēni Rīgas Purvciema vidusskolā; mācības būs attālināti

Pēc vairāku skolas darbinieku, tostarp pedagogu, saslimšanas ar Covid-19, attālinātu mācību modelis tiks īstenots Rīgas Purvciema vidusskolā, portāls "Delfi" uzzināja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā (RD IKSD).

Pēc departamenta rīcībā esošās informācijas pozitīvas Covid-19 analīzes konstatētas gan Rīgas Purvciema vidusskolas pedagogiem un tehniskajam personālam, gan skolēniem, līdz ar to pieņemts lēmums visai skolai noteikt attālinātas mācības. Skolā mācās 1370 skolēni.

Savukārt Rīgas Strazdumuižas vidusskola-attīstības centrs no pirmdienas pēc pāriešanas uz C mācību modeli uzsākusi mācības kombinētajā režīmā, proti klātienē un daļēji attālināti.

Augstākminēto iestāžu audzēkņu vecāki ir informēti par situāciju skolā un skolas darbības modeļa maiņu.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka šobrīd Covid-19 skāris 82 iestādes, no tām 53 skolas, sešas interešu izglītības iestādes un 23 pirmsskolas.

Saslimuši 39 audzēkņi, 51 pedagogs un 17 tehniskie darbinieki. 80 gadījumos noteikta karantīna.

Gan RD IKSD atbildīgie speciālisti, gan iestādes sadarbojas ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) un iestādes rīkojas saskaņā ar SPKC rekomendācijām.

Jau vēstīts, ka pagājušajā diennaktī veikti 2135 Covid-19 testi, reģistrēti 100 jauni saslimšanas gadījumi, bet deviņi inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Mirušie pārstāv šādas vecuma grupas: trīs personas vecuma grupā no 65 līdz 75, divas no 75 līdz 85, četras no 85 līdz 95 .

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 4,7%.

Latvijā kopā saslimušas 17075 personas un 1795 izveseļojušās.