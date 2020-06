'Ar domu par ārzemēs mītošajiem' – arī pašvaldību vēlēšanās varēs balsot pa pastu

Saeima pavasara sesijas noslēgumā konceptuāli atbalstīja grozījumus pašvaldību vēlēšanu likumā, kas paredz vēlētājiem ārvalstīs nodrošināt iespēju piedalīties pašvaldību vēlēšanās, balsojot pa pastu, portāls "Delfi" uzzināja Saeimas Preses dienestā.

Likumprojekts izstrādāts, lai veicinātu balsstiesīgo Latvijas pilsoņu dalību pašvaldību vēlēšanās, atbalstītu diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību un pašvaldību norisēs iesaistītu pēc iespējas vairāk diasporas pārstāvju, tādējādi saglabājot saikni ar Latviju un latvisko identitāti, atzīmēts grozījumu anotācijā.

Balsošana pa pastu rosināta, ņemot vērā, ka patlaban ārvalstīs esošie vēlētāji pašvaldību vēlēšanās piedalīties nevar, jo balsošana notiek tikai klātienē Latvijas teritorijā.

Paredzēts, ka vēlētājam, atrodoties ārvalstī, balsošanai pa pastu būs iepriekš jāpiesakās. To varēs izdarīt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā, Latvijas vēstniecībās vai pārstāvniecībās klātienē.

Tāpat plānots, ka pieteikties balsojumam pa pastu varēs, izmantojot oficiālo elektronisko adresi vai nosūtot pieteikumu pa pastu Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK). Pieteikumā vēlētājam būs jānorāda elektroniskā pasta adrese, uz kuru nosūtīt tīmekļvietnes adresi, kurā būs pieejami balsošanas materiāli.

Grozījumi paredz, ka vēlētājs balsojumam pa pastu varēs pieteikties 70 dienas pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā 42 dienas pirms vēlēšanu dienas.

Plānots, ka, saņemot pieteikumu balsošanai pa pastu, CVK pārliecināsies, vai personai ir tiesības vēlēt attiecīgo domi, pieteikumu reģistrēs vēlētāju reģistrā un uz vēlētāja norādīto e-pastu nosūtīs saiti, kur būs pieejami vēlēšanu materiāli.

Vēlētājam balsošanas materiāli būs jāizdrukā, jāizraugās vēlēšanu zīme un tajā jāizdara atzīme. Vēlēšanu zīme būs jāieliek pasta aploksnē, tā jāaizlīmē un jāieliek citā – reģistrācijas – aploksnē, kas vēlētājam būs jānosūta attiecīgajai pilsētas vai novada pašvaldības vēlēšanu komisijai. Tajā aploksnes reģistrēs un uzglabās neatvērtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.

Balsošanas pa pastu ieviešanai nepieciešamo papildu finansējumu 13 tūkstošu eiro apmērā CVK plāno nodrošināt no 2021. gadam paredzētajiem budžeta līdzekļiem, savukārt Iekšlietu ministrija 60,4 tūkstošus eiro – no šim gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, norādīts grozījumu anotācijā.

Ārlietu ministrijas informācija liecina, ka ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvo vairāk nekā 370 tūkstoši Latvijas valstspiederīgo, un lielākā daļa no tiem no dzimtenes izbraukusi pēdējo 10 gadu laikā.

Par grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā Saeimā jālemj vēl otrajā un trešajā lasījumā.