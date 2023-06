Ar esošajām trim partijām piecu prioritāšu īstenošanai nepietiek, uzskata Kariņš

Ar esošajām trim partijām piecu prioritāšu īstenošanai ir par īsu, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Premjers uzskata, ka esošajā situācijā iesaistītās puses domā dažādās kategorijās. Nacionālā apvienība (NA) un "Apvienotais saraksts" (AS) domājot par riskiem zaudēt kādu vietu valdībā, bet viņš pats domājot par to, kas valstij jāizdara, un kuri spēki palīdzēs to sasniegt, apgalvoja Kariņš.

Viņš uzsvēra, ka nepieļaus novirzes no prioritātes par drošību, taču jāstrādā vēl arī pie citām prioritātēm, par kurām tagad arī notiek diskusijas ar partijām.

Premjers skaidroja, ka esošajā koalīcijā kāds piekrīt, kāds nepiekrīt kādam no uzstādījumiem, tāpēc "ar 54 balsīm un trīs partijām ir par īsu, lai īstenotu visus piecus punktus". NA, piemēram, nevēlas runāt par darba spēka migrāciju, savukārt AS nebija gatavi piekrist kapitāltirgus attīstības jautājumiem.

Premjera ieskatā esošā situācija nav neskaidra - valdība strādā, tā "kā kurā jomā" ir efektīva. Tomēr viņam nav saprotama esošo koalīcijas partiju rīcība, nepiedaloties sarunās ar "Jauno vienotību" (JV), Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem". "Man pašam nākas smieties, ka koalīcijas partijas nenāk uz manis iniciētām sarunām," sacīja Kariņš.

Kā ziņots, Kariņš uz sarunām aicina visas piecas partijas, taču AS un NA uz iepriekšējās sarunām nav ieradušies.

Līdz ar to, līdz šim sarunās faktiski piedalās tikai JV, ZZS un "Progresīvie".

Līdz šim sarunas notikušas par trijām tēmām - darbaspēka pieejamības nodrošināšana, kapitāltirgus un cilvēktiesību jautājumi, konkrēti par nepieciešamību ratificēt Stambulas konvenciju, bet par pāru kopdzīves regulējumu plānota atsevišķa saruna.

Izglītības, skolu tīkla sakārtošanas, un veselības aprūpes jautājumi ir atlikušās divas tēmas no Kariņa izvirzītajiem sarunu tematiem, kuros premjers vēlas koalīcijas dinamiskāku darbu.

Kā ziņots, pašlaik valdošajā koalīcijā strādā JV, NA un "Apvienotais saraksts" (AS), taču pēc Valsts prezidenta vēlēšanām, kurās koalīcijas partijas nespēja vienoties par atbalstu vienam kandidātam, Kariņš ir sācis sarunas par iespējamu koalīcijas paplašināšanu ar ZZS un "Progresīvajiem", kam NA un AS iebilst.

Kariņš jau iepriekš tika izteicies, ka vēlas koalīcijas paplašināšanu, lai panāktu raitāku darbu skolu tīkla sakārtošanā, veselības aprūpes situācijas uzlabošanā, darbaspēka jautājumos, valsts kapitālsabiedrību virzīšanā uz biržu un sociālajos jautājumos, proti, nepieciešama Stambulas konvencijas ratifikācija "kā simbolisks, bet dziļi nozīmīgs Saeimas žests" un Satversmes tiesas lēmuma izpilde, kas saistās ar kopdzīves regulējumu.