Ar grozījumiem Krimināllikumā maina noziedzīgi iegūtas mantas definīciju

Otrdien valdība atbalstīja grozījumus Krimināllikumā, kuri paredz noziedzīgi iegūtu mantu definēt kā jebkādu ekonomisku labumu, kas personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši nonācis noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā.

Ģenerālprokuratūra 2021. gada 17. septembra atzinumā norādīja, ka Krimināllikuma 70.11 panta ceturtajā daļā ir iekļauts skaidrojums mantai, kas personas īpašumā vai valdījumā ir netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā. Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas regulējums nav korekts un praksē rada atšķirīgu izpratni, jo līdzekļi, ko persona ieguvusi no noziedzīgi iegūtas mantas realizācijas, kā arī noziedzīgi iegūtas mantas izmantošanas rezultātā gūtie augļi, ietilpst noziedzīgi iegūtas mantas jēdzienā, kas noteikts panta pirmajā daļā.

Nolūkā precizēt netieši noziedzīgi iegūtas mantas skaidrojumu un padarīt to vieglāk saprotamu, Ģenerālprokuratūra aicināja izdarīt grozījumus Krimināllikumā 70.11 pantā, par kuriem tika panākta vienošanās Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā 2021.gada 15.septembrī.

Saskaņā ar Krimināllikuma 70.11 panta pirmo daļu noziedzīgi iegūta manta ir manta, kas personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā. Savukārt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa direktīvas par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā 2.panta 1.punktu noziedzīgi iegūti līdzekļi ir jebkāds ekonomisks ieguvums, kas tieši vai netieši gūts, izdarot noziedzīgu nodarījumu, proti tas var būt jebkāda veida īpašums un ietver tiešu noziedzīgi iegūtu līdzekļu turpmāku atkārtotu ieguldīšanu vai pārveidošanu un jebkādus vērtīgus labumus.

Darba grupa secināja, ka definējot Krimināllikuma 70.11 panta pirmajā daļā noziedzīgi iegūtu mantu tikai kā mantu, var netikt aptverti visi iespējamie ekonomiskie labumi, kas tiek gūti no noziedzīgi iegūtas mantas aprites. Ievērojot minēto, likumprojekts paredz Krimināllikuma 70.11 panta pirmajā daļā noziedzīgi iegūta mantu definēt kā jebkādu ekonomisku labumu, kas personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši nonācis noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā.

Papildus darba grupa secināja, ka Krimināllikuma 70.11 panta ceturtajā daļā ietvertais netieši noziedzīgi iegūtas mantas definējums ir nepilnīgs, jo neaptver visus iespējamos netiešos labumus, kas var tikt gūti no tieši noziedzīgi iegūtas mantas.

Ievērojot minēto, likumprojekts paredz no Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas izslēgt vārdus, kas līdz šim attiecās uz netieši noziedzīgi iegūtu mantu, to definējot jaunā Krimināllikuma 70.11 panta 1.1 daļā, proti, ka netieši noziedzīgi iegūta manta ir jebkāds ekonomisks labums, kas personas īpašumā vai valdījumā nonācis tieši noziedzīgi iegūtas mantas tālākas izmantošanas rezultātā, tostarp atkārtotas ieguldīšanas vai pārveidošanas rezultātā vai līdzekļi, ko persona ieguvusi no šādas mantas realizācijas, kā arī gūtie augļi un peļņa.