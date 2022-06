Ar izstādēm, filmām un gājienu svinēs 'Riga Pride'

"Riga Pride" nedēļas laikā no 13. līdz 19. jūnijam Latvijas galvaspilsētā norisināsies dažādi izklaidējoši, izglītojoši un Latvijas LGBTQ kopienai nozīmīgi pasākumi, tostarp izstādes, filmas, darbnīcas, izrādes un koncerti, ko varēs apmeklēt gan oficiālajā Kaņepes Kultūras centra "Praida dārzā" un "Praida namā", gan vairākās citās Rīgas kultūrvietās, portālu "Delfi" informēja pasākuma rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atklāšanas vakars tiks atzīmēts ar improvizācijas teātra "DIVAS" uzstāšanās "Praida dārzā", turpināsies ar sieviešu stendapa un "Pride "Razborku"" priekšnesumiem, kā arī ar "Baltijas Drag King" kolektīva dalībnieku, Latvijas un Igaunijas dragkvīnu "drag" performancēm.

Pasākuma rīkotāji arī vēsta, ka iecerēts "Active Rainbow" brīvā mikrofona vakars, "Pride "Chancers"", kā arī filmas ar LGBTQ tematiku. Šogad sagatavots īpašs īsfilmu programmas seanss, bet kultūrvietā "Totaldobže" līdz 30. jūnijam būs apskatāma izstāde ''Queer as German Folk'', kas izglīto par Vācijas LGBTQ kultūras un tiesību attīstību 50 gadu garumā.

Kultūras programmā no 10. jūnija līdz 9. jūlijam galerijā ''LOW'' būs apskatāma būs arī izstāde ''Balsis''. Izstādes kuratore Mētra Saberova izvirza priekšplānā jaunākās paaudzes Baltijas māksliniekus, kuri savos darbos vēsta par LGBTQ kopienu un tās lesbiešu, trans un nebinārajām balsīm. Izstādes mākslinieku vidū ir Ksenija Tarasova un Dorian Rosenthal no Latvijas, Aleks Kohans un Janina Sabaliauskaite no Lietuvas, kā arī Līna Lelova un Valdeks Laurs no Igaunijas.

Apmeklētāji tiek arī aicināti uz diskusiju 14. jūnijā par kvīro telpu attīstību Baltijas reģionā. Izstādi finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma.

Lai sagatavotos nedēļas kulminācijai – "Riga Pride" "Gājienam par Brīvību" kopā ar "Kijivas Praidu" –, norisināsies plakātu darbnīca. Pēc darbnīcas būs iespēja apmeklēt pasākumu ''Dzimte un vara: ''Strāvas'' lasījumi''" kultūrvietā "Aleponija", kur tās redakcija un autori uzstāsies ar lasījumiem par tematiem, kas saistās ar vienlīdzību un brīvību.

Rīkotāji preses paziņojumā norādījuši, ka sestdien, 18. jūnijā, pēc "Riga Pride" gājiena, "Praida parkā" jeb Vērmanes dārzā norisināsies pasākumu noslēguma koncerts "Kopā par brīvību!". Rīgas domē portālam "Delfi" norādīja, ka šāda parka "pārdēvēšana" esot organizatoru brīva improvizācija un tā nav jāsaskaņo ar pašvaldību. Tas gan nenozīmē, ka uz pasākuma laiku parka oficiālais nosaukums tiek mainīts.

Koncertā sanākušos priecēs mākslinieki un mūziķi – ansis, MARTA, Rolands Čē, "Singapūras Satīns", "MJM EXPERIENCE", Rojs Rodžers, Katō, "BDM", "KNTY", "Baltic Drag King Collective" un citi. Pēc gājiena un koncerta kultūrvietā "Totaldobže" "Riga Pride" noslēgs oficiālā ballīte.

Ar "Riga Pride" nedēlas pasākuma programmu iespējams iepazīties šeit.

Foto ieskats Latvijā notikušajos praida pasākumos, kas notika pirms Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu noteikšanas:



Pasākuma rīkotāji akcentē, ka "Riga Pride" atbalsta un tas norisināsies sadarbībā ar "Printful", "Swedbank", "Accenture", "KPMG Latvija", "Sexy Style", "Wrong", "Clear Channel", "Skrivanek", Kanādas vēstniecību, Flandrijas pārstāvniecību Polijā un Baltijas valstīs, Nīderlandes Karalistes vēstniecību, Gētes institūtu Rīgā un "Totaldobže".