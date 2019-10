Ar jaunu zarnu vēža testēšanas metodi varēs pārbaudīt vismaz 417 975 pacientus gadā

Ar jauno zarnu vēža testēšanas metodi ik gadu plānots pārbaudīt vismaz 417 975 pacientus jeb aptuveni 70% no visiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem, šodien notikušajā preses konferencē pastāstīja ģimenes ārsts Ainis Dzalbs.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktora vietniece Līga Gaigala norādīja, ka jaunā testa ieviešana no 1.oktobra līdz šī gada beigām izmaksās 742 000 eiro.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) norādīja, ka vēža saslimšanu Latvijā līdz šim nebija iespējams noteikt tik veiksmīgi kā citās Eiropas valstīs, un jaunā testa ieviešana, nosakot slēptās asinis fēcēs ar imūnķīmijas metodi, ļautu daudz ātrāk diagnosticēt vēzi , līdz ar to ātrāk tiktu sāktas arī ārstēšanas programmas. Tests paredzēts pacientiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem, un to būs iespējams veikt vismaz reizi gadā.

Uz jautājumu, kā tiks informēta sabiedrība par šāda testa veikšanas iespējām, Viņķele atbildēja, ka primāri tiks izmantoti mediji. Ministre norādīja, ka katrs iedzīvotājs vismaz reizi gadā dodas pie sava ģimenes ārsta, tāpēc gan ārstiem, gan māsām tiks uzlikts pienākums savus pacientus informēt par to, ka ir iespējama valsts apmaksāta skrīninga programma, kas ļautu konstatēt vēža saslimšanu.

Gaigala uzsvēra, ka līdz šim ģimenes ārsti ieguldīja savus līdzekļus, pacientiem izsniedzot testus, ar kuru palīdzību noteikt vēža klātbūtni, taču nereti pacienti tos neatnesa atpakaļ, līdz ar to vēža noteikšana nebija iespējama. Jaunais tests tiks veikts laboratorijās, kas nozīmē, ka būs iespējams konstatēt vēža saslimšanu vairāk pacientiem nekā līdz šim, norādīja Gaigala.

Statistika rāda, ka ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē onkoloģiskās saslimšanas kļūst aizvien biežāk sastopamas, tāpēc ir vēl svarīgāk, ka vēzi iespējams konstatēt pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas lielākam pacientu skaitam, norādīja Dzalbs.

Tāpat ārsts stāstīja, ka šajā vecumā pacienti parasti ģimenes ārstiem izklāsta sūdzības, kas ir raksturīgas zarnu vēža trešajai un ceturtajai stadijai, līdz ar to ārstēšanas iespējas ir apgrūtinātas. Jaunā metode ļaušot zarnu vēzi konstatēt jau pirmajā un otrajā stadijā.

"Vajadzētu būt tā, ka ģimenes ārsti un pacienti spēj mijiedarboties un runāt par šo jautājumu. Ģimenes ārstiem vajadzētu stāstīt par šo testu un pacientiem vajadzētu par to jautāt," norādīja Dzalbs.

Jau ziņots, ka, sākot ar šī gada 1.oktobri, valsts apmaksātu zarnu vēža profilaktisko pārbaužu veikšanai ieviests jauns tests slēpto jeb neredzamo asiņu noteikšanai fēcēs, pielietojot imūnķīmijas metodi, kas sniedz iespēju diagnosticēt zarnu slimības, tajā skaitā zarnu vēzi agrīnajā stadijā, pirms simptomu parādīšanās.