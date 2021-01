Ar mērķi uzvarēt Saeimas vēlēšanās un izmainīt Latviju Gobzems un trīs Saeimas deputāti dibina partiju

Nepilnu stundu vēlā piektdienas, 8. janvāra, vakarā ilga attālināts pasākums "Zoom" platformā, kurā formāli tika paziņots par jaunas politiskās partijas "Likums un Kārtība" dibināšanu Saeimas deputāta Alda Gobzema vadībā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā partijas dibināšana nav iespējama klātienē, tādēļ saskaņā ar nesen izdarītiem likuma grozījumiem partiju var nodibināt, ja desmit dienu laikā vismaz 200 biedru apstiprina ar notariāli apstiprinātiem parakstiem partijas dibināšanas dokumentus un vadības ievēlēšanu, par ko tika paziņots attālinātajā pasākumā. To var izdarīt līdz 17. janvārim.

Līdz ar pie frakcijām nepiederošo Saeimas deputātu Aldi Gobzemu, kurš 13. Saeimā tika ievēlēts no "KPV LV" saraksta, partijas dibināšanā iesaistījušās arī neatkarīgas deputātes Karīna Sprūde (ievēlēta no "KPV LV"), Ļubova Švecova (ievēlēta no "Saskaņas") un Jūlija Stepaņenko (bijusi "Gods kalpot Rīgai" biedre un ievēlēta no "Saskaņas").

Partijas valdē darbosies 12 pārstāvji, un divi no tie – Gobzems un Stepaņenko – būs partijas līdzpriekšsēdētāji. Partijas valdē piekrituši darboties arī Marita Klikiča, Jānis Brūveris, Karina Sprūde, Jānis Ronis, Agris Freifalts, Jānis Zalte, Daniēls Āboliņš, Liāna Teličenaite, Ļubova Švecova un Sandris Točs. Ar katru no viņiem Gobzems, kas vadīja dibināšanas pasākumu tiešsaistē, dažos vārdos iepazīstināja un aicināja izteikties.

Partijas Revīzijas komisijā piekrituši darboties uzņēmējs Reinis Novickis, doktorants Timurs Safiulins un bijušais Rīgas mērs Andris Ārgalis.

Pats Gobzems teica nepilnu desmit minūšu ilgu runu pasākuma sākumā, kā arī formāli nolasīja dibināšanas dokumentus pasākuma noslēgumā.

"Zoom" platformā, kur žurnālistiem bija iespējams piedalīties kā vērotājiem, bija pulcējušies vairāk nekā 540 cilvēki, tomēr ne visi bija identificējami ar vārdiem, uzvārdiem un redzami video. Virkne profilu bija ar iesaukām, vai tikai vārdu, viens pat "Govzems#1".

Pasākuma laikā platformā netika atvērta tērzētava un arī mikrofoni bija atslēgti, lai lieki trokšņi un iespējamie nelabvēļi netraucētu norisei. Pasākums tika translēts arī tiešraidē feisbukā.

Lai gan Gobzems un citi klātesošie runātāji, kam bija dots vārds, uzsvēra, ka jaunā partija "neviks sarkanās līnijas" un aicina pievienoties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, lielākais vairākums dalībnieku, kas bija reģistrējušies ar savu vārdu, bija ar latviskiem vārdiem un uzvārdiem.

Vienlaikus ar pasākumu internetā tika atklāta arī jaundibināmās organizācijas mājaslapa, kurā gan fotogrāfijas trūka trim valdes locekļiem – Stepaņenko, Švecovai un Točam. Gobzems atzina, ka Toču uzaicinājis piedalīties partijas dibināšanā tikai iepriekšējā vakarā.

Trīs mērķu manifests

Partijas manifests vēsta, ka "ir jābeidz skatīties pagātnē, meklējot vēsturiskus attaisnojumus 30 gadus ilgušajam kolektīvajam naivumam un bezatbildībai. Par tradīciju kļuvis ievēlēt politiskās partijas, kas atskaitās mūsu valsts nākotnē neieinteresētu personu un organizāciju priekšā".

"Pozīcijā snaudošie tautas likteņa lēmēji spītīgi atsakās nolaisties uz zemes un risināt kritisku stadiju sasniegušās problēmas izglītībā, veselības aprūpē un valsts pārvaldē. Šīm fundamentālajām problēmām tiek veltītas tukšas frāzes, bet risinājumi izpaliek. Nerakstīta tradīcija diktē tās nodot nākamajam valdības sasaukumam, kurš neatbild par iepriekšējo un neatbildēs arī par savējo. Politiķiem-karjeristiem trūkst idejas un gribasspēks. Jo nav personiskas atbildības. Birokrātisku un ideoloģisku apsvērumu dēļ aktīvi tiek atgrūsti labākie jomas speciālisti, jo tā var izvairīties no konkurences. To vēl spilgtāk izgaismo traģiskā krīzes pārvaldība. Pilnīga un totāla nespēja valsti pacelt. Tā ir bijis līdz šim," teikts manifestā.

Tur arī apgalvots, ka, kamēr citas valstis, Igauniju un Lietuvu ieskaitot, iet uz priekšu, tikmēr Latvijā turpinās sistēmas kļūdu novelšana uz krieviski runājošo tautiešu pleciem, opozīciju un cilvēkiem, kuri nepiekrīt pamatstraumes izvirzītajam viedoklim.

"Ir nepieciešama radikāla politiskās gribas un attieksmes maiņa. Un tā ir iespējama, ceļoties par valsti visiem kopā. "Pastāvēs, kas mainīsies" skan vēl patiesāk tehnoloģiju un straujo pārmaiņu laikā, kurā dzīvojam. Tomēr neatkarīgi no laikmeta turpina būt pamatvērtības, kas paliek nemainīgas – stipra ģimene, kvalitatīva izglītība, smags darbs, vārda brīvība, likums un kārtība pret sevi un līdzcilvēkiem, likums un kārtība valstī. Vērtības, kuras piekopjot, labs rezultāts ir garantēts," uzsvērts dokumentā.

"Stipra ģimene, stipra tauta un stipra valsts ir mūsu mērķis. Katra cilvēka ceļš sākas ģimenē. Stipra ģimene ir stipras nācijas pamatakmens! Bērnu psiholoģijā izglītoti un valsts finansiāli atbalstīti vecāki ir par sevi pārliecinātu bērnu pirmais draugs un mentors vienā personā. Tomēr, lai cik stipra būtu ģimene, katram ar sevi jāstrādā individuāli, apzinoties savas nepilnības, pieņemot sevi un vienlaicīgi apzinoties, ka cilvēka potenciālam nav limita. Tas nozīmē savu prasmju un apziņas pilnveidošanu visa mūža garumā. Negaidot uz citiem, darot katram pašam. Esot stipram pašam. Gribot būt stipram pašam," rakstīts manifestā.

"Vecā, pakļāvīgu 8 stundu darba dienu atstrādājošu, pasīvu komformistu ražojošā izglītības modeļa vietā nepieciešama jauna pieeja. Konkurētspējīgus, mērķtiecīgus cilvēkus radoša viedizglītības sistēma. Moderns, hibrīda izglītības tipa modelis, kas tiek apgūts gan klātienē, gan attālināti, izglītība individuāli pielāgota katra bērna un jaunieša stipro pušu attīstīšanai. Viedizglītība, kas jau no bērna pirmajiem soļiem izglītības procesos, meklē tam piemērotāko darbības jomu. Jo labāka izglītība, jo stiprāka tauta. Drošības tīkls dzīvē pakritušajiem Latvijas iedzīvotājiem un stabilas vecumdienas iespējams tikai ar ekonomisku uzrāvienu. Ir jābeidz izturēties pret nodokļu maksātājiem kā noziedzniekiem. Stipra valsts bez stipra uzņēmēja nav iedomājama. Stipra ģimene, stipra tauta un stipra valsts. Šīs trīs lietas," ir noslēdzošie vārdi manifestā.

Programmas solījumi

Savukārt partijas programmā definētas vērtības, ko tā pārstāvēs – stipra ģimene, stipra tauta un stipra valsts, tradicionālo (kristīgo) vērtību spēks, brīvība ir drošība, nevis drošība ir brīvība, kvalitatīva izglītība, cieņpilna attieksme pret vecumu, Latvijas tautas protekcionisms, smags darbs par taisnīgu atlīdzību, drosme un personiska atbildība un likums un kārtība pret sevi un līdzcilvēkiem, likums un kārtība valstī.

Par darāmajiem darbiem solīts, ka sākotnēji jāpanāk radikāli uzlabojumi trīs būtiskās jomās: valsts pārvaldē, izglītībā un ekonomikā.

Partija vēsta, ka "Mums ir nepieciešams tautas vēlēts Valsts prezidents. Līderis, kas izgājis vēlēšanu kampaņas pārbaudījumus. Persona, kura ar tautas vairākuma mandātu var uzņemties līdera lomu valstij kritiskos brīžos. Krīzes izraisītais haoss uzskatāmi parādījis, ka esošais prezidenta ievēlēšanas modelis ir sevi izsmēlis".

Sola, ka "mums jāpanāk, ka Saeimā strādā labākie savu jomu speciālisti, nevis vienkārši statisti. Lai to panāktu, mēs atcelsim ierobežojumu Saeimas deputātam, ļaujot savienot savu statusu ar pamatdarbu savā profesijā vai uzņēmējdarbībā un ļaujot deputātiem nebūt atrautiem no praktiskās dzīves realitātes".

Partija apņemas, ka "mēs palielināsim ministru pilnvaras un samazināsim ierēdņu ietekmi valsts svarīgo lēmumu pieņemšanā. Mēs politiski ietekmēsim ierēdniecību un jebkuru jomu, par kuru atbildība ir jāuzņemas Ministru prezidentam vai ministriem. Mēs nodrošināsim, ka nevis anonīma ierēdņu komiteja, bet Ministru prezidents kopā ar spēcīgu un reālām pilnvarām apveltītu ministru komandu ir īstenie izpildvaras pārstāvji un lēmumu pieņēmēji".

Programma paredz, ka "mēs palielināsim finansējumu visiem izglītības posmiem un, ja nepieciešams, darīsim to uz budžeta deficīta rēķina. Bērnudārza audzinātāja darba samaksa tiks pielīdzināta skolotāja darba samaksai. Mēs veiksim valsts dotētās skolu sistēmas pārņemšanu pilnīgā valsts pārziņā. Valstij ne tikai ir jāizglīto, bet skolā ir jāpabaro savi bērni. Mēs palielināsim eksakto priekšmetu un tehnoloģiju izmantošanas intensitāti. Mēs koncentrēsim valsts finansējumu līdz piecām labākajām augstskolām. Mēs atvērsim Latvijas augstskolas ārvalstu pasniedzējiem. Mēs celsim skolas, nevis cietumus".

Programmā teikts, ka "Latvija var kļūt par plaukstošu, modernu un attīstītu valsti. Mums tikai jāatmet savs kautrīgums, kompleksi un aizspriedumi, ka valstij jāregulē viss par un ap uzņēmējdarbību".