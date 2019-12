Ar pieklusinātām runām un pusvārdiem Nacionālā apvienība atstāj vadības grožus Dzintaram

Neraugoties uz tuvākajā laikā iespējamām Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, kā arī Krišjāņa Kariņa (JV) vadītajā valdībā pavadīto gandrīz gadu un pēdējā gada laikā uzrādītajiem labajiem rezultātiem Eiropas Parlamenta vēlēšanās, Nacionālās apvienības (NA) kongresā sestdien partijas vadības runās bija dzirdama salīdzinoši liela piesardzība un aiz līdzībām paslēptas konkrētas personas un darbības, ar ko partijai nācies saskarties laikā kopš iepriekšējā kongresa pirms gada.

Partijas kongresā aizklātā balsošanā tika pārvēlēta partijas vadība, un priekšsēdētāja amatu saglabāja Raivis Dzintars, kurš bija vienīgais kandidāts uz šo posteni. Par viņu nobalsoja 239 kongresa delegāti, pret bija 16, trīs vēlēšanu zīmes bija nederīgas. Saskaņā ar partijas statūtiem partijas līderis no valdes locekļu vidus izvēlējās savus vietniekus, un viņa izvēli kopējā atklātā balsojumā apstiprināja klātesošo vairākums. NA priekšsēdētāja vietnieki turpmāk būs Nauris Puntulis, Roberts Zīle, Jānis Dombrava, Rihards Kols, Gaidis Bērziņš.

Savukārt partijas valdē turpmāk strādās gan saskaņā ar statūtiem deleģētie locekļi, gan kongresā ievēlētie. Deleģētie locekļi ir Saeimas deputāti Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Ritvars Jansons, Rihards Kols, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un jaunatnes organizācijas vadītājs Kristaps Gulbis. Ievēlētie valdes locekļi ir Roberts Zīle, Nauris Puntulis, Raivis Zeltīts, Ieva Holma, Jānis Iesalnieks, Edvards Ratnieks, Jānis Eglīts, Raitis Ābelnieks un Gaidis Bērziņš. Uz valdi kandidēja, bet netika ievēlēti – Jānis Grasbergs, Ģirts Lapiņš, Imants Parādnieks, Zigurds Strīķis, Edgars Jansons.

NA kongresiem raksturīgi, ka tos pavada priekšnesumi patriotiska garā. Arī šoreiz pasākums sākās ar aizkustinošu video par lāpu gājienu Rīgā novembrī, kā arī dziedātājas Līgas Priedes izpildītām dziesmām no Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas "Lāčplēsis" par bērniņu krustcelēs un Imanta Kalniņa vienu dziesmu no "Menueta" repertuāra. Savukārt nobeigumā kongresa delegāti paši vienojās dziesmā "Daugav' abas malas".

Aizkustinošs brīdis bija vērojams arī debašu gaitā, kad runāt pieteicās Latvijas Nacionālo karavīru biedrības goda priekšsēdētājs un leģionārs, NA goda biedrs Edgars Skreija. 95 gadus veco vīru delegāti sveica kājās stāvot un ar aplausiem, bet pēc viņa uzrunas Dzintars pateicās Skreijam par lielo godu, ka viņš ir kopā ar partiju. Dzintars atgādināja, ka bijušā leģionāra un leģendāro Mores kauju dalībnieka nopelns ir tas, ka Lestenē ir brāļu kapi. Dzintars solīja, ka NA darīs visu, lai Skreijas un viņa biedru sapņi un mērķi par Latvijas nosargāšanu piepildītos.

Nedz Dzintars, nedz citi partijas vadība pārstāvji debatēs vārdā nesauca nedz Rīgas domes esošo un bijušo vadību, nedz ar pēdējās nedēļas aktualitāti saistīto Aivaru Lembergu. Par plāniem iespējamās ārkārtas vēlēšanās Rīgā kongresā tikpat kā netika diskutēts, tas nedaudz tika skarts partijas biedru debatēs. Tajās gan vairāk uzmanības tika pievērsts novadu reformai, un "Delfi" novēroja, ka NA reģionu pārstāvji pēc kongresa atsevišķā telpā tikās arī ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci (AP).

Par savu darbu valdībā īpašos video sižetos pastāstīja ministri Puntulis un Gerhards, kuri kongresā no tribīnes nerunāja. Video formāta vizītkartes bija sagatavotas arī partijas valdes kandidātiem, un tās tika demonstrētas pirms balsošanas. Debates gan notika pēc pārtraukuma, kad jau bija notikusi arī aizklātā balsošana. Bijušajam partijas līderim un bijušajam ministram Gaidim Bērziņa gan nebija video vizītkartes, bet, kā atzina kuluāros, viņš jau ir pietiekami pazīstams partijā.

Mērķi nemainās

Gan uzrunā kongresa sākumā, gan pēc ievēlēšanas vadītāja amatā Dzintars sacīja, ka tuvākajos trijos gados katru gadu gaidāmas vēlēšanas un tas ir laiks, kas partijai atņem daudz enerģijas, iesaistoties cīņā par varu. Partijas līderis atzina, ka NA ir otrajā vietā pēc "Saskaņas" popularitātes reitingos un tās pozīcijas ir stabilas, kā arī tiek saņemts to nozaru atbalsts, par kurām partija uzņēmusies vadību.

Dzintars atzina, ka partija ir demokrātiska institūcija, kurā ir iekšējas diskusijas un strīdi, bet neviens neapšauba organizācija virsmērķi – latviskas Latvijas valsts pastāvēšanu cauri laikiem. Viņš piebilda, ka, ja citām partijām tas ir viens no mērķiem, tad NA tas ir pamatu pamats.

Dzintars kongresā pauda lepnumu par partijas savulaik izteikto atbalstu filmas "Dvēseļu putenis" uzņemšanai, par ko tikusi saņemta kritika, taču tagad filma pārsniedz rekordus un neviens vairs neapšauba tās nepieciešamību.

Lai NA sasniegtu savu mērķi par Latvijas pastāvēšanu, ir jānodrošina cilvēku palikšana Latvijā, atbalsts ģimenēm, iekšējā un ārējā drošība, kopīgas vērtības, zināšanas un cilvēkiem laimes sajūta, atzina Dzintars. Par to NA arī rūpējas un rūpēsies savā darbā.

Viens no rīkiem mērķu sasniegšanai ir novadu reforma, kuras iznākumā visi iedzīvotāji jūtas sadzirdēti, tādēļ NA iestāsies par "nulles līmeņa" vēlētām struktūrām pašvaldībās. Tāpat tiks turpināts darbs kultūras jomā latviešu valodas lomas vairošanā.

Tā kā Latvijas vieta pēc NA domām stratēģiski ir rietumu pasaulē, tādēļ "Saskaņa" jātur ārpus valdības jebkurā gadījumā. Dzintars sacīja, ka nevaram tikai paļauties uz sabiedroto atbalstu un pašiem ir jāizrāda gatavība pretestībai. Tā kā mums nav obligātā karadienesta, krīzes gadījumā var pietrūkt karavīru, tādēļ, NA arī jākļūst dzirdamākai šajos jautājumos.

Arī izglītības un zinātnes jomā partijai ir pienākums kļūt aktīvākai. Pateicoties NA, nākamā gada budžetā tika piešķirti papildu astoņi miljoni eiro zinātnei, tomēr Izglītības un zinātnes ministrija diemžēl tos no bāzes finansējuma novirzīja citiem mērķiem, atzina Dzintars.

"Kā Latvijai pelnīt un kļūt turīgai, tas kļūs par Nacionālās apvienības mērķi," solīja Dzintars. "Nacionālā apvienība ir cīņas organizācija, un bez cīņas spara nebūtu arī Latvijas valsts. Novēlu, lai cīnītāja tēlu stiprinātu ar draudzīguma, cilvēcības un sadarbības tēlu. Jāprot cīnīties, bet arī sadarboties un koncentrēties uz kopīgo un būtisko," sacīja partijas vadītājs.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece savā runā atzina, ka gads bijis trauksmains un notikumiem pilns, tas bijis Latvijas 101. gads un varoņu godināšanas laiks, taču vienlaikus bijis arī jāmeklē atbildes uz to, kā valsti nostiprināt politiski. "Gadam bija spēcīga vilkme, un daudzas lietas izkustējās no vietas," sacīja Mūrniece.

Viņa gan bija vienīgā, kas no kongresa tribīnes norādīja uz negācijām internetā un medijos un uzskaitīja, kas paveikts par spīti tādam vērtējumam. Kā svarīgu sasniegumu Mūrniece novērtēja Egila Levita ievēlēšanu Valsts prezidenta amatā, jo viņš jau bija NA kandidāts pirms četriem gadiem, kad to neizdevās vēl izdarīt. Arī valdības izveidošana pēc vairāku mēnešu ilgušas nenoteiktības un zināma apjukuma, pēc Mūrnieces teiktā, ir vērā ņemams sasniegums. NA ir viens no diviem pieredzējušākajiem spēkiem šajā valdībā, kur darbs ir sarežģīts un nemitīgiem kompromisiem pilns, tajā skaitā, valsts budžets, Rīgas domes atlaišanas jautājums, ar Ventspils brīvostu saistītie notikumi.

Mūrniece atzina, ka no vietas ir izkustējusies cīņa ar korupciju, un jo aktīvāka cīņa, jo lielāka ir cilvēku ticība, ka gaiss kļūs tīrāks. "Oligarhu sankcionēšana ir pasākums pret politiskās un ekonomiskās vides piesārņošanu. Ir pēdējais laiks nosusināt korupcijas purvu," sacīja Mūrniece, pieminot arī Rīgas domi. Viņa netieši pieminēja Lembergu un acu pievēršanu uz lietām, ja vien pilsēta sakārtota. Runā tika pieminēti cilvēki ar lielām cepurēm, bet vārdā neviens netika saukts.

(Turpinājums sekos)