Ar 'Politiķu cepienu' izskan festivāls 'Lampa'; soctīklotāji vērtē 'cepienu'

10. jūnijā ar "Politiķu cepienu" Cēsīs noslēdzās devītais sarunu festivāls "Lampa". Komiķi "cepināja" 14. Saeimas deputāti, bijušo labklājības ministri Ramonu Petraviču (LPV), zemkopības ministru Didzi Šmitu (AS), izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu (JV) un eiroparlamentārieti Ivaru Ījabu (LA).

Politiķus "cepinās" komiķi Rūdolfs Kugrēns un Edgars Bāliņš, dramaturģe Anete Konste un aktieris Jānis Kronis, savukārt vakaru vadīs Jānis Skutelis.

Savu viedokli par "cepienu" neslēpa arī daudzi "Twitter" lietotāji.

Next level - dāma atspēko jokus par sevi. Kaut tie nebija joki - joks un zobošanās nav viens un tas pats. #imho

“Es nāku no zivīm.” Gatis Šmits @FestivalsLAMPA cepienā. 🐟

Anete Konste ir tik ļoti on point tbh #politiķucepiens

Ivara Ījaba cepiens bija the best - change my mind #politikucepiens