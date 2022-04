Ar valsts naudu bērnu maltītēm nepietiek – kā novados risina 'pusdienu jautājumu'

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis otrdien, 19. aprīlī, nāca klajā ar paziņojumu, ka bērnu pusdienas no septembra būs dārgākas. Galvaspilsētai priekšā jau aizsteigušās citas pašvaldības– Ventspilī un Cēsīs jau tagad pusdienas maksā vairāk par valstī noteiktajiem 1,42 eiro, noskaidroja portāls "Delfi".

"Mums šobrīd par pusdienām ir augstāka cena nekā Rīgā," portālam "Delfi" saka Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane. Viņa paskaidro, ka brīvpusdienas bērniem no 1. līdz 4. klasei maksā 1,79 eiro, nevis ministru kabineta noteikumos paredzētos 1,42 eiro.

"Par tādu cenu – 1,42 eiro – ēdinātāji nebija gatavi barot, tāpēc jau pagājušajā vasarā bija jaunais iepirkums ar augstāku cenu, nekā valstī ir noteikts," teic Tamane, akcentējot, ka pašvaldības līdzfinansējums par brīvpusdienām ir lielāks nekā valsts, kas ir tikai 71 cents.

Arī pusdienu izmaksas bērniem no 5. līdz 12. klasei un sākumskolā tika aprēķinātas lielākas jau pērnā gada vasarā. Lielajiem bērniem pusdienas izmaksā 2,09 eiro, no kuriem vecākam jāsedz 1 eiro. Pilnībā bezmaksas pusdienas Ventspilī ir atvasēm no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm.

"Uzskatu, ka valstij un pašvaldībai ir vienāda atbildība par augošajām cenām. Mēs tikai priecātos, ja pašvaldība maksātu 50 % un valsts 50 %" domas pauž Tamane, viņasprāt, mazo skolēnu pusdienām pietiekami būtu ar 2 eiro par porciju.

Savukārt Cēsīs portālam "Delfi" saka, ka vietvara jau darījusi zināmu Veselības un Izglītības un zinātnes ministrijām par nepieciešamību ministru kabineta noteikumos palielināt vienas brīvpusdienu porcijas izmaksas mazo klašu skolēniem. "Nepieciešams pārskatīt ministru kabineta noteikumus, kuri ir spēkā kopš 2014. gada. Ir bijušas individuālas sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju. Šis jautājums ir būtisks. Arī vecāki ir vērsušies ar sūdzībām, ka ēdiena kvalitāte varētu būt augstāka," stāsta Cēsu Izglītības pārvaldes vadītāja Linda Markus-Narvila.

Novadā nupat veikta vērienīga aptauja par ēdināšanu skolās. Pašvaldība ieguvusi vairāk nekā 800 anketas ar atbildēm un vairāk nekā 400 priekšlikumiem ar vecāku domām, kā ēdināšana izglītības iestādēs būtu uzlabojama.

Aptaujā noskaidrots, ka par valstī noteiktajiem 1,42 eiro nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu ēdienu. "Vecāki norāda, ka jābūt izvēles iespējai, vai pusdienās, piemēram, ēd griķus vai rīsus. Tāpat svarīgi, lai būtu veselīgs uzturs, vairāk augļu, dārzeņu, sulu. Produktiem jābūt ar atbilstošu uztura vērtību, un tas nevar ietilpt 1,42 apmērā," pauž Markus-Narvila. Viņa arī piemetina, ka pašvaldībā tiek domāts par pusdienu porcijas cenas celšanu no nākamā mācību gada. Tad arī būšot pamats prasīt augstāku ēdiena kvalitāti.

Daļā Cēsu novada izglītības iestāžu jau šobrīd, gluži kā Ventspilī, vienas porcijas izmaksas pārsniedz MK noteikumos paredzētos 1,42 eiro. Dažviet pusdienas izmaksājot 2 eiro vai pat vairāk.

Šo summu veido gan pārtikas izmaksas, kā arī apstāklis, ka pusdienas tiek gatavotas uz vietas skolā. Pašvaldība maksā algu pavāriem. Tomēr pārsvarā ēdienu piegādā firmas, kas pusdienas joprojām šajā mācību gadā nodrošina par 1,42 eiro.

Šobrīd Cēsis gatavojas jaunajam iepirkumam ēdināšanai nākamajā mācību gadā un vēl tiek meklēti modeļi un risinājumi, lai bērniem pusdienas būtu iespējami kvalitatīvākas.

Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) portālam "Delfi" saka, ka jau vienojusies ar Veselības ministriju, lai tā līdz 1. maijam pārskata līdzšinējās uztura normas attiecībā uz 1. līdz 4. klases bērnu brīvpusdienām.

Šīs normas nav mainītas kopš 2012. gada, norāda LPS. Veselības ministrijai ir jāizstrādā modelis tādam uzturam, kas ir pilnvērtīgs, kvalitatīvs, kā arī tajā ietilptu bioloģiskie produkti. Savukārt pēc tam Zemkopības ministrija aprēķināšot, cik šādu pusdienu porcija izmaksā.

"LPS lūgums ir, lai līdz 1. jūnijam būtu skaidrība, cik maksā pusdienas vienam bērnam un varētu tālāk jautājumu virzīt pie Izglītības un zinātnes ministrijas un izskatīšanai ministru kabinetā," skaidro LPS padomniece izglītības, jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra Dundure. "Ir jāmeklē līdzekļi, lai jau šī gada pēdējos četros mēnešos, septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī, tiktu bērniem nodrošinātas siltas pusdienas, vai tās būs par 1,90 eiro, vai par 2 eiro vai par 2,10 eiro," pauž LPS pārstāve.

Arī Līvānos ļoti cer uz MK noteikumu maiņu un palielinājumu cenai, par kādu pusdienās jāpabaro viens bērns sākumskolā.

"Nu faktiski mūsu pašvaldībā iestāžu vadītāji jau martā sanāca kopā, lai meklētu risinājumu. Piegādes kļuvušas dārgākas, produkti ir dārgāki," stāsta Līvānu Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.

"Mēs ēdinām visus bērnus no 1. līdz 12. klasei par pašvaldības līdzekļiem, kā arī pirmsskolas bērnus, kas ir obligātajā apmācībā nodrošinām ar bezmaksas pusdienām," situāciju novadā ieskicē Peiseniece. Tikai divās izglītības iestādēs Līvānu novadā ir firmas, kas piegādā ēdienu, bet pārējās skolās un bērnudārzos ēdiens tiek gatavots uz vietas. Pašvaldība uzņemas rūpes par ēdiena sagatavošanu, tostarp maksājot pavāriem algas.

Vietvara tomēr nolēmusi, ka šogad līdz mācību gada beigām attiecībā uz pusdienu izmaksām nemainīs neko. Izmaiņas plānotas no nākamā mācību gada, 1. septembra. Vecākiem arī turpmāk Līvānu novadā nebūs jāpiemaksā par atvašu ēdienreizi. Sadārdzinājumu pašvaldība segs no savas kabatas.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka, lai pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos nodrošinātu prasībām atbilstošas ēdināšanas nepārtrauktību Rīgas izglītības iestādēs, pašvaldība no 1. septembra palielinās maksu par ēdināšanu galvaspilsētas izglītības iestādēs, vienojusies domes koalīcija.

Maksu par ēdināšanu galvaspilsētas izglītības iestādēs plānots celt no 1,42 eiro līdz 2 eiro skolās, kā arī no 2,77 eiro līdz 4 eiro pirmsskolas izglītības iestādēs.