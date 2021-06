Arī nākamnedēļ masu vakcinācijas centros Rīgā seniori varēs saņemt poti bez pieraksta

Nākamnedēļ turpināsies senioru no 60 gadiem vakcinācija bez iepriekšēja pieraksta Rīgas pašvaldības liela mēroga vakcinācijas punktos – Rīgas Kongresu namā un Rīgas Centrāltirgū, kā arī Ķīpsalas hallē un "Atta" centrā, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes pārstāve Linda Sausā.

Senioru vakcinācija bez iepriekšēja pieraksta notiks no pulksten 9 līdz 10 Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljonā (Centrāltirgus ielā 3-1, ieeja no kanāla puses) no 14. jūnija līdz 20. jūnijam ar "Pfizer/BioNTech" un "Janssen" vakcīnu.

Rīgas Kongresu namā (Krišjāņa Valdemāra ielā 5) no 14. jūnija līdz 19. jūnijam ar "Pfizer/BioNTech" un "Janssen" vakcīnu, bet 20. jūnijā tikai ar "Janssen" vakcīnu.

Ķīpsalas hallē (Ķīpsalas ielā 8) 16. jūnijā un 17. jūnijā ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu un no 18. jūnija līdz 20. jūnijam ar "Janssen" vakcīnu.

Kā arī "Atta" centrā (Krasta ielā 60) no 15. jūnija līdz 19. jūnijam ar "Janssen" vakcīnu.

"Janssen" vakcīnas priekšrocība ir tāda, ka tai ir nepieciešama tikai viena vakcīnas deva.

Papildu seniori bez iepriekšēja pieraksta var saņemt vakcīnu Rīgas Dzemdību namā (Miera ielā 45) darba dienās no pulksten 14.30 līdz 15.30, vakcinācija notiek ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu, informēja Sausā.

Senioriem uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un jāierodas tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu. Seniori aicināti ņemt līdzi dzeramo ūdeni ar ko veldzēt slāpes, īpaši atrodoties pēcvakcinācijas uzgaidāmajā zonā.

Jebkurš pieaugušais, kurš nav vecuma grupā 60+, var pieteikties saņemt vakcīnu, izvēloties konkrētu vakcinācijas vietu un laiku, vietnē "manavakcina.lv" vai zvanot pa tālruni 8989.

No 2. jūnija vakcinācijai vecāki vai citi likumiskie pārstāvji var pieteikt pusaudžus no 12 līdz 13 gadu vecumam. Vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Vakcinācijai no 14 gadiem pusaudzis var pierakstīties pats vietnē "manavakcina.lv", kur autentificēšanās notiek caur "latvija.lv", ja ir pieejama pilnā internetbankas vai Smart-ID versija, vai zvanot pa tālruni 8989, kā vakcinācijas vietu norādot kādu no vakcinācijas centriem.

Vakcinācija 12 līdz 15 gadus veciem pusaudžiem notiek tikai ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu. Piesakoties, svarīgi pārliecināties, ka izvēlētajā vakcinācijas punktā ir pieejama šī tipa vakcīna. Tās ir pieejamas liela mēroga vakcinācijas centros un citās ārstniecības iestādēs vai ģimenes ārstu praksēs.