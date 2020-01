Arī pēc sistēmas uzlabošanas darbiem novērojami traucējumi e-veselības darbībā

Ziemassvētku un Jaungadā brīvdienās e-veselībā tika veikti plānveida uzlabošanas darbi, kā rezultātā varēja novērot īslaicīgus un pat pilnīgus darbības pārtraukumus. Tomēr arī pēc veiktajiem uzlabošanas darbiem vairāki pacienti pie ārstiem ir saņēmuši uz papīra izrakstītas receptes. Nacionālais veselības dienests (NVD) norāda, ka sistēmas darbība ir atjaunota, tāpēc vaina jāmeklē ārstu prakšu tehniskajā nodrošinājumā.

Kā portālam "Delfi" norāda NVD pārstāve Tanita Tamme-Zvejniece, sākot no 23. līdz 26. decembrim un no 27. līdz 30. decembrim tika uzlabota e-veselības darbība, kā rezultātā īslaicīgi vai pat pilnībā tika traucēta sistēmas darbība. Pirms plānotajiem darbiem iedzīvotāji par to tika informēti NVD sociālo tīklu platformās, kā arī veikta ārstniecības iestāžu un personu apziņošana.

Tomēr pie portāla "Delfi" ir vērsušies vairāki pacienti, kuri arī pēc sistēmas uzlabošanas darbiem pie ārstniecības personām ir saņēmuši recepti medikamentiem papīra formātā.

"Nacionālais veselības dienests atvainojas visiem iedzīvotājiem, kuriem plānveida uzlabošanas darbi radīja sarežģījumus, iegādājoties e-recepšu medikamentus. Informējam, ka šobrīd E-veselības sistēmas darbība ir atjaunota," norāda Tamme-Zvejniece.

Noteikumi paredz, ka ārstniecības personas ir tiesīgas izrakstīt receptes papīra formātā tikai tehnisku traucējumu gadījumā. Tas mēdz būt arī gadījumā, ja speciālista praksē ir traucēts, piemēram, interneta savienojums, nestrādā ārsta ārējā informācijas sistēma, kurā integrēta e-veselība un kura nav saistīta ar e-veselības portālu vai ir kāds cits iemesls.

Kā norāda Tamme-Zvejniece, lai varētu sniegt detalizētāku skaidrojumu par konkrētiem gadījumiem, kad E-veselībā nav bijis iespējams izrakstīt e-recepti, iedzīvotāji aicināti par to ziņot, vēršoties E-veselības Atbalsta dienestā - tālr. iedzīvotājiem: 67 803 300, speciālistiem: 67 803 301 (katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00).

Sistēmas traucējumu gadījumā ārsts izraksta e-recepti papīra formātā, un šīs receptes ievadi E-veselības sistēmā veic aptiekā, līdz ko tas ir iespējams. Savukārt, ja nepieciešams atvērt e-darbnespējas lapu, ārsts var veikt atzīmi par traucējumiem pacienta medicīniskajā dokumentācijā un atvērt e-darbnespējas lapu nākamo piecu dienu laikā, norādot e-veselības sistēmas darbnespējas perioda pirmo dienu.

Gadījumā, ja iedzīvotājam e-receptes zāles ir nepieciešamas steidzami, NVD aicina iedzīvotāju sazināties ar savu ģimenes ārsta praksi, lai konsultētos par iespēju saņemt papīra recepti vai vērsties pie dežūrārsta, kas sniedz medicīnisku palīdzību ārpus ģimenes ārstu darbalaika (arī sestdienās) un tāpat kā ģimenes ārsti ir tiesīgi izrakstīt darbnespējas lapas, receptes u.c.

Savukārt neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta veselība vai dzīvība, iedzīvotāji aicināti vērsties tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļā vai sazināties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.