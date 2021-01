Arī sabiedriskajā transportā līdz 7. februārim paliek spēkā stingri drošības pasākumi

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, Covid-19 izplatības ierobežošanai, ceturtdien, 21. janvārī, valdība lēma pagarināt iepriekš noteiktos drošības pasākumus sabiedriskajā transportā līdz 7. februārim, portālu "Delfi" informēja Satiksmes ministrijā.

Līdz 7. februārim spēkā paliks drošības pasākumi sabiedriskajā transportā, kas nosaka – pasažieru skaits sabiedriskajā transportā nedrīkst pārsniegt 50% no tā ietilpības. Atbilstoši tam sabiedriskā transporta pārvadātājiem ir jānodrošina pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, un, ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tajā ir jābūt marķētām sēdvietām.

Sabiedriskajā transportā, tai skaitā taksometros, sejas maskas ir jālieto gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pasažieriem, tostarp arī bērniem no septiņu gadu vecuma. Sejas maskas sabiedriskajā transportā varēs nelietot bērni, kas nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.

Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot iedzīvotāji, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests vai kuri atzīti par kontaktpersonām.

Mājsēde noteikta arī no 29.–31. janvārī un 5.-6. februārī laikā no pulksten 22.00 līdz 5.00. Satiksmes ministrija atgādina, ka mājsēdes laikā sabiedriskā transporta darbības laiks netiek ierobežots, lai primāri nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu uz un no darba.

Iedzīvotāji var izmantot arī taksometra vai pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili pakalpojumu. Taksometrā var braukt viens pasažieris, izņemot gadījumus, ja pasažieris pārvietojas kopā ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kam nepieciešama asistenta palīdzība. Tas attiecas arī uz pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem automobiļiem.

Iedzīvotājiem, kas ir ieceļojuši Latvijā no ārvalstīm un dodas uz savām dzīvesvietām vai arī dodas uz ostu, lidostu, autoostu vai dzelzceļa staciju, lai izceļotu no valsts, ir jābūt biļetei vai citam braucienu apliecinošam dokumentam. Tāpat ir atļauts sagaidīt ieceļotāju, kas atgriežas no ārvalstīm, un nogādāt to dzīvesvietā, uzrādot braucienu apliecinošu dokumentu.

Ministrija aicina ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus, izvērtējot nepieciešamību braukt ar sabiedrisko transportu.