Ārkārtas situācija jāturpina vēl vismaz trīs nedēļas, saka SPKC speciālists

Latvijā izsludinātajai ārkārtas situācijai jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatības mazināšanai būtu jāturpinās vēl vismaz trīs nedēļas, pirmdien preses konferencē sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Perevočikovs sacīja, ka ārkārtas situācija Latvijā izsludināta 12. martā un uzreiz veikti nopietni pasākumi slimības izplatības ierobežošanai. Šajā laikā konstatēti, lielākoties, viegli saslimšanas gadījumi, tad tika veikti ierobežojoši pasākumi, kas lieguši infekcijai izplatīties. Šie slimības ierobežošanai veiktie pasākumi bijuši pietiekami efektīvi un devuši pietiekami labu rezultātu procesa stabilizācijai.

Speciālists sacīja, ka šos pasākums gan uzreiz nedrīkst pārtraukt, kā arī nedrīkst teikt, ka ārkārtas situācija ir beigusies.

"Manuprāt, ārkārtas situācijai jāturpinās vēl vismaz trīs nedēļas," sacīja Perevoščikovs, papildinot, ka šo trīs nedēļu laikā, paliekot stingram notiekošā monitoringam, varētu domāt par atsevišķu pasākumu mīkstināšanu, īpaši veselības aprūpē.

Arī pacienti ar hroniskām saslimšanām, var mēnesi dzīvot, attālināti konsultēties, bet tagad bijis laiks sagatavoties, tam, ko nozīmē Covid-19 infekcija, ko nozīmē šīs saslimšanas kontrole, kā arī, tam, lai noskaidrotu, cik pieejamie ir individuālie aizsardzības līdzekļi, īpaši medicīnas jomā strādājošajiem.

Dažādu pasākumu mīkstināšana ir apsverama, sacīja Perevoščikovs.

Viņš uzsvēra, ka patlaban nav indikāciju drošības pasākumu pastiprināšanai.

Jau vēstīts, ka, vaicāts par Covid-19 pacientu izveseļošanos Latvijā, Perevoščikovs sacīja, ka kontroles testi, pacientam pārslimojot Covid-19, veikti 75 cilvēkiem. 16 pacienti izmeklēti divas reizes un ar negatīvu rezultātu, 29 – vienu reizi ar negatīvu rezultātu.

Pārējiem 30 cilvēkiem, kuriem veikti kontroles testi jau pēc tam, kad slimības simptomi vairs nav bijuši, šie testi bijuši pozitīvi.

Kad SPKC saņems datus no ģimenes ārstiem par katru konkrēto gadījumu, cik gadījumi ir pabeigti un cik cilvēki ir atbrīvojušies no vīrusa klātbūtnes organismā, būs precīzāka un oficiāla informācija par tiem, kuri pilnībā izveseļojušies, nevis kā tagad – provizoriska.

Lai dotu cilvēkam iespēju turpināt ikdienas gaitas, noslēgt slimības lapu, nepieciešams pārliecināties, ka cilvēks vairs nav infekciozs. Pēc izveseļošanās no Covid-19 cilvēks vēl līdz divām nedēļām var turpināt izdalīt vīrusu.

Līdz ar to SPKC pieļauj, ka pēc atkārtotām kontrolanalīzēm izveseļojušies ir 16 cilvēki. SPKC aicina ģimenes ārstus informēt par savu gala lēmumu. Tikai pēc šo datu apkopošanas būs oficiāla informācija, cik cilvēki ir izveseļojušies – atbrīvojušies no vīrusa. Patlaban SPKC rīcībā ir provizoriska informācija, kas izriet nevis no ģimenes ārstu sniegtajiem datiem par pabeigtiem gadījumiem, bet gan no laboratorisko izmeklējumu datiem.

Kopumā 111 gadījumos Latvijā jau ir pagājušas vairāk nekā 14 dienas kopš saslimšanas. Divi no trim no šīs grupas izmeklēti divas vai trīs reizes. 36 pacienti no 111 gadījumiem datu bāzē neparādās, vai viņiem veiks kontroles izmeklējums.

Jau vēstīts, ka aizvadītajā diennaktī saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 konstatēta 9 cilvēkiem.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. Covid-19 ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. Covid-19 infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.