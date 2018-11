Ārkārtas situācija slimnīcu jomā? Latvijas ārstniecības iestādes strādā kā ierasts

Pēc medijos izskanējušā paziņojuma, ka Slimnīcu biedrība izsludina ārkārtas situāciju saistībā ar Satversmes tiesas (ST) spriedumu ierobežot medicīnas darbinieku virsstundu darbu, portāls "Delfi," aptaujājot vairākas Latvijas slimnīcas, noskaidroja, ka tās turpina strādāt ierastajā režīmā, tiesa, apzinoties, ka nākamajā gadā varētu būt problēmas. Vēlāk gan biedrība paziņojumu precizēja, norādot, ka brīdina par ārkārtas situāciju no nākamā gada.

Piemēram, Latvijā lielākajā slimnīcā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā (RAKUS) ārkārtas situācija nav izsludināta. Slimnīcas pārstāve Inguna Potetinova portālam "Delfi" norādīja, ka RAKUS nav Slimnīcu biedrības sastāvā, un tā turpina strādāt ierastā darba režīmā.

"Šobrīd mēs atturamies no publiskiem komentāriem, un gaidām Veselības ministrijā Trīspusējas sadarbības padomes sēdē nolemto," sacīja Potetinova. Sēde norisinās patlaban.

Ārkārtas situācija nav izsludināta arī Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, kas turpinot strādāt kā līdz šim, un, piemēram, Rīgas Dzemdību namā, kas ir Slimnīcu biedrības sastāvā.

"Ņemot vērā, ka mēs esam vienīgā slimnīca Latvijā, kas no pagājušā gada aprīļa pilnā apmērā apmaksā virsstundas visam medicīnas personālam, un mums kopš tā laika nav normālā pagarinātā darba laika, tikai parastais, mums nav pamata ārkārtas stāvoklim," skaidroja Dzemdību nama sabiedrisko attiecību pārstāve Jana Priedniece. Šajā ārstniecības iestādē saimniecība tika tā sakārtota pēc tam, kad darbinieki jau bija teju streika priekšvakarā.

Daugavpils reģionālās slimnīcas veselības aprūpes kvalitātes direktore Iveta Liepa savukārt sacīja, ka to, vai slimnīcā izsludināta ārkārtas situācija, komentēt nevarot, vien norādīja, ka, turpinot kā līdz šim, nākamajā gadā varētu būt "slimnīcu krahs".

"Likumprojekts pēc būtības nav nepareizs, darbiniekiem nav jāpārstrādājas un par virsstundām ir atbilstoši jāsamaksā, bet valsts un slimnīcas finansējums to matemātiski nav spējīgs paveikt. No jaunā gada personāla trūkums būs ārkārtīgi izjūtams, vajadzēs maksāt virsstundas, bet, kā to izdarīt, nav skaidrs," norāda Liepa.

Jau vēstīts, ka Latvijas Slimnīcu biedrība brīdinājusi par iespējamu ārkārtas situāciju no nākamā gada 1. janvāra saistībā ar Satversmes tiesas (ST) spriedumu ierobežot medicīnas darbinieku virsstundu darbu, informēja biedrības priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs.

Šī gada maijā ST nosprieda, ka Ārstniecības likuma pārejas noteikumu normas, kas nosaka ārstniecības personu samaksu par pagarināto normālo darba laiku, neatbilst Satversmei un to atcēla, liedzot medicīnas darbiniekiem strādāt virsstundas.

Kalējs norādīja, ka izmaiņas, saistībā ar tiesas spriedumu, paredz virsstundu darba ierobežojumus, kas var būtiski ietekmēt ne tikai mediķu atalgojumu, bet apdraudēt neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu iedzīvotājiem slimnīcās nepārtrauktā diennakts režīmā ik dienu.

Slimnīcu biedrība par ārkārtas situāciju Latvijas slimnīcās informēs Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes veselības aprūpes nozares apakšpadomi, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību un Veselības ministrijas pārstāvjus.

Kā liecina Latvijas Slimnīcu biedrības mājas lapā pieejamā informācija, biedrībā apvienojušās 39 veselības aprūpes iestādes – Rīgas Dzemdību nams, slimnīca "Ģintermuiža", Rēzeknes, Tukuma, Alūksnes un Bauskas slimnīcas, Cēsu klīnika, Daugavpils reģionālā slimnīca, Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, Dobeles un apkārtnes slimnīca.

Tāpat biedrībā ir Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Aizkraukles slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Zemgales veselības centrs, Limbažu slimnīca, Krāslavas slimnīca, Kuldīgas slimnīca, Latvijas Jūras medicīnas centrs, Saldus medicīnas centrs, Madonas un Preiļu slimnīcas, Rīgas 1. slimnīca un Rīgas 2. slimnīca, "Sanare KRC Jaunķemeri", Ogres rajona slimnīca, kā arī Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Ludzas rajona slimnīca un Siguldas slimnīca.

Tāpat biedrības biedres ir Vidzemes slimnīca, Līvānu slimnīca, Jūrmalas slimnīca, Priekules slimnīca, Jelgavas pilsētas slimnīca, Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca, pašvaldības SIA "Saulkrastu slimnīca", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", Daugavpils reģionālā slimnīca. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, kā arī Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari".