Ārkārtējās situācijas laikā atcelto kultūras pasākumu rīkotājiem kompensēs 80% biļešu vērtības

Ministru kabinets (MK) šodien vienojies, ka ārkārtējās situācijas laikā atcelto kultūras pasākumu rīkotājiem tiks kompensēti 80% no šo pasākumu biļešu vērtības, portāls "Delfi" uzzināja Kultūras ministrijā (KM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ministrijā skaidroja, ka kultūras nozare Covid-19 izraisītajā ārkārtējā situācijā skarta vistiešākajā veidā. Salīdzinot ar 2019. gadu, kultūras pasākumu organizēšanā iesaistīto Latvijas uzņēmumu saimnieciskās darbības vidējais apgrozījums ir samazinājusies par 85-95%. 2020. gada 12. martā izsludinātās ārkārtējās situācijas rezultātā biļešu iepriekšpārdošana ir būtiski samazinājusies. Kopumā pasākumu pārdoto biļešu skaits kopš Covid-19 pandēmijas sākuma ir samazinājies vismaz piecas reizes, savukārt ienākumu apjoms – vēl vairāk.

KM norādīja, ka kopumā publisko pasākumu biļešu sektora apgrozījums gadā veido aptuveni 45 miljonus eiro, no kuriem normālu apstākļu situācijā novembra-decembra periods veido aptuveni 25-30% jeb līdz 15 miljoniem eiro. Savukārt 2020. gadā šajā konkrētajā periodā biļešu apgrozījums nav sasniedzis pat divus miljonus eiro slieksni jeb tikai 10% no iepriekšējo gadu novembra-decembra ieņēmumiem kaut pasākumu rīkotāji jau ir veikuši ieguldījumus pasākumu sagatavošanā, ņemot vērā iepriekšējo periodu un skatītāju pieprasījumus. No pasākumiem vidēji tiek plānota peļņa no 20% līdz 5%, lai veicinātu attīstību un ražotu jaunus pakalpojumus jeb nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju.

Ņemot vērā, ka pasākumu rīkotāji vidēji plāno katra pasākuma peļņu no 20% līdz 5%, kultūras pasākumu biļešu kompensācija plānota 80% apmērā no skatītājiem atmaksātās biļešu kopsummas (kas ir pasākumu rīkotāju tiešie un vienīgie ieņēmumi) un biļešu reversēšanas izmaksas.

Kompensācija tiks izmaksāta pasākuma rīkotājam par atceltajiem pasākumiem MK izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim un turpmākajos periodos, par kuriem MK būs pieņēmis lēmumu par publisko pasākumu rīkošanas aizliegumu.

Kompensācija tiks izmaksāta visiem publisko pasākumu rīkotājiem, kuri atcēluši pasākumus un atmaksājuši skatītājiem, neatkarīgi no pasākuma rīkotāja dibinātāja un juridiskā statusa. Pasākuma rīkotājs kompensācijas saņemšanai varēs pieteikties Valsts kultūrkapitāla fondā, kas administrēs šo atbalsta pasākumu. Lai saņemtu atbalstu, atceltā pasākuma rīkotājam būs jāiesniedz darījumu apliecinoši dokumenti, kas pierāda naudas atmaksu skatītājiem – biļešu izplatītāja izsniegtā atskaite pasākuma rīkotājam par veikto biļešu reversu (kasē nodotajām vai automātiskajiem e-pirkumiem), papildus ņemot vērā biļešu reversēšanas komisijas izmaksas vai pasākuma rīkotāja bankas maksājuma uzdevums, kurā rīkotājs atmaksājis biļetes skatītājam, norādot maksājumā pasākuma nosaukumu, datumu un biļešu skaitu, papildus ņemot vērā bankas transakciju maksājumus par veiktajiem pārskatījumiem, ja biļetes tirgotas neizmantojot biļešu izplatīšanas tīklu starpniecību.

Apzinot biļešu izplatīšanas tīklu sniegto informāciju par to sistēmās iegādātajām biļetēm uz kultūras pasākumiem laikā no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim, biļešu kompensēšanai nepieciešamais finansējuma apjoms un atbalsta pasākuma administrēšanas izdevumi sastāda ap 1 083 481 eiro. Atbalsts tiks sniegts 2021. gadā, veicot apropriācijas pārdali no programmas "Latvijas skolas soma" 2021. gada finansējuma, ņemot vērā ietaupītos resursus 2020. gadā.

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, valdība atkārtoti izsludinājusi ārkārtējo situāciju uz četrām nedēļām jeb laiku no 9. novembra līdz 6. decembrim.

Tās laikā noteikti stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi, lai stabilizētu situāciju un novērstu strauju Covid-19 izplatību.