Ārkārtējās situācijas laikā netiks ierobežoti stacionārie un ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi

Atšķirībā no pavasara, ne ambulatorie, ne stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi ārkārtējā stāvokļa laikā šobrīd netiek ierobežoti, uzsvēra veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Preses konferencē pēc piektdien notikušās Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdes ministre uzsvēra, ka tad, ja cilvēki ievēro noteiktos ierobežojumus, tad cerība, ka inficēšanās līknes stabilizācija un kritums ir pietiekami augsta, un tas atkarīgs no "mūsu visu kopīgas sadarbības".

Atšķirībā no pavasarī izsludinātās ārkārtējās situācijas, šobrīd netiek ierobežota ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un ministre pauda cerību, ka to nenāksies ierobežot.

Šie pakalpojumi tiek organizēti, strikti ievērojot epidemioloģiskās drošības normas, uzsvēra Viņķele.

Veselības ministrija (VM) uzsver, ka jau šajās brīvdienās nedrīkst aizmirst par piesardzības pasākumiem, ievērojot divu metru distanci no citiem, lietojot sejas masku, kur tas nepieciešams, un citas līdz šim jau noteiktās prasības.

Šobrīd galvenais mērķis ir stabilizēt situāciju, novēršot strauju Covid-19 izplatību, uzsvēra ministrijā. Savukārt ilgtermiņā ir jāpanāk, lai cilvēku skaits, kas saslimst ar Covid-19, samazinās un nonākam situācijā, kad ir iespējams mazināt noteiktos ierobežojumus. Vienlaikus ir svarīgi saglabāt pieejamu veselības aprūpi, tai skaitā plānveida pakalpojumus.

Jau ziņots, ka piektdien, 6. novembrī, valdība lēmusi izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim, ieviešot konkrētus ierobežojumus.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 7018 Covid-19 testi, reģistrēti 357 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī septiņi nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Pieci mirušie bijuši vecuma grupā no 80 līdz 95 gadiem, bet pa vienam - vecuma grupā no 45 līdz 50 gadiem un no 65 līdz 70 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 5,1%. Pēc SPKC paustā, šis rādītājs ir būtisks, jo, ņemot vērā Eiropas Savienībā noteikto, tam pārsniedzot 4%, slimības izplatība valstī tiek uzskatīta par nekontrolētu un strauju.

Latvijā kopā saslimuši 7476 cilvēki un 1444 izveseļojušies. Līdz šim ziņots par 95 cilvēku nāvi, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī stacionēti 34 Covid-19 slimnieki, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

Kopā stacionāros ārstējas 258 pacienti – 247 ar vidēji smagu slimības gaitu, 11 ar smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāra izrakstīti 537 pacienti.