Ārlietu ministra Rinkēviča uzkrājumi pērn auguši līdz 385 833 eiro

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) pērn bezskaidrā naudā uzkrājis 385 833 eiro, kas ir par 41 406 eiro vairāk nekā 2018. gadā, liecina viņa amatpersonas deklarācija par pagājušo gadu.

No uzkrājumu summas 385 534 eiro tikuši glabāti AS ""Swedbank", bet 299 eiro - "Revolut".

2018.gadā Rinkēviča uzkrājumi bija 344 427 eiro, 2017. gadā - 310 102 eiro, savukārt 2016.gadā - 279 327 eiro.

Ministrs algā no Valsts kancelejas pērn saņēmis 72 931 eiro, bet vēl 5075 eiro viņam samaksājusi Ārlietu ministrija. Kopējie Rinkēviča deklarētie ienākumi 2019. gadā sasniedz 78 640 eiro, piemēram, ārlietu ministrs saņēmis 250 eiro kompensāciju no Luksemburgas aviokompānijas "Luxair" un tādas pašas summas kompensāciju no Vācijas lidsabiedrības "Lufthansa".

Paralēli ārlietu ministra amatam pērn Rinkēvičs bijis UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidents, Sabiedrības integrācijas fonda padomes loceklis, Saeimas deputāts un valdes loceklis partijā "Vienotība".

Parādsaistību Rinkēvičam nav. Tāpat viņam nepieder nekustamie īpašumi un transportlīdzekļi.