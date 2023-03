Ārlietu ministrija: Krievija un Baltkrievija var atgriezties olimpiādē, pārtraucot karu

Krievijas un Baltkrievijas rīcībā ir iespēja panākt savu sportistu atgriešanos starptautiskajā sporta sabiedrībā, proti, pārtraucot agresijas karu, ko izraisījusi Krievija ar Baltkrievijas atbalstu, un atkal ievērojot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, lasāms Baltijas valstu Polijas un Ukrainas ārlietu ministriju kopējā paziņojumā.

"Mēs esam pieņēmuši zināšanai ANO īpašo ziņotāju paustās bažas jautājumā par diskriminācijas aizliegumu vienīgi sportistu pilsonības dēļ. Mēs jūtam nožēlu, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK) ir izmantojusi šīs bažas par ieganstu, lai radikāli mainītu savu iepriekš stingri pamatoto nostāju attiecībā uz rekomendāciju neaicināt Krievijas un Baltkrievijas sportistus un amatpersonas uz starptautiskām sacensībām un neļaut tiem piedalīties," lasāms paziņojumā.

Ministrijas vēlas uzsvērt, ka ne jau pilsonība noteic sportistu lomu, bet gan tas, ka viņus sponsorē viņu valsts valdības vai uzņēmumi, kuri atbalsta Kremļa režīmu, kas turpina agresijas karu pret Ukrainu vai kuri ir tieši saistīti ar Krievijas militāro sektoru.

Valstu ieskatā, nepieciešams atgādināt, ka ik dienu Krievijas karaspēks nerimtīgi uzbrūk Ukrainas civilajai infrastruktūrai, tostarp sporta būvēm, un nogalina ukraiņus, arī ukraiņu sportistus. Miljoniem ukraiņu, tostarp sportisti un to ģimenes, bijuši spiesti pamest mājas, lai izvairītos no Krievijas okupācijas. Daudziem sportistiem no Ukrainas joprojām nav iespējas piedalīties sporta pasākumos, jo Krievija ir iebrukusi viņu valstī.

"Nav it nekāda iemesla, lai atteiktos no izslēgšanas režīma, ko vairāk nekā pirms gada, tūliņ pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, SOK noteica attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Mēs esam stingri pārliecināti, ka šobrīd nav īstais laiks apsvērt iespēju, kā Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atgriezties Olimpiskajās spēlēs jebkādā statusā," lasāms paziņojumā.

Kamēr SOK nav pieņēmusi galīgos lēmumus, ministrijas stingri aicina pārskatīt savus plānus un atgriezties pie sākotnējās pamatotās nostājas, ko atbalstījusi starptautiskā sabiedrība.