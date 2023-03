Armijas pārtikas iepirkuma rīkotāji apgājuši drošības prasības, vēsta raidījums

220 miljonus eiro vērtais konkurss par pārtikas iegādi armijai gan miera, gan kara apstākļiem sarīkots pēc parastas publisko iepirkumu procedūras, nevis atbilstoši aizsardzības jomai speciāli paredzētam likumam. Tas ļāva konkursa pretendentiem neveikt drošības dienesta pārbaudi, vēsta LTV raidījums “de facto”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Raidījumā norādīts, ka aizsardzības un drošības jomai ir īpašs iepirkumu likums. Viena no procedūrām, kas to atšķir no Publisko iepirkumu likuma, ir drošības iestāžu iesaistīšana pretendentu vērtēšanā. Ja pasūtītājs ir Aizsardzības ministrija, tās padotības iestāde vai Nacionālie bruņotie spēki (NBS), atzinumu par kandidātiem sniedz Militārās izlūkošanas un drošības (MIDD) dienests. Ja dienests saskata draudus nacionālajai drošībai, kandidātu izslēdz no iepirkuma.

Ņemot vērā, ka iepirkums par pārtikas piegādi NBS gan ikdienai, gan krīzes situācijām tika organizēts pēc Publisko iepirkumu likuma, MIDD atzinums netika prasīts, secina raidījums.

Aizsardzības ministrija pašlaik vērtē juridiskās iespējas līgumu ar uzvarētāju SIA "Zītari LZ" lauzt. Vienlaikus, Valsts kontrolei lūgts sniegt viedokli par iepirkuma lietderību, savukārt MIDD – par drošības aspektiem. Paralēli notiek pārbaudes par visiem iepirkuma komisijas locekļiem.

"Konstatējām virkni neatbilstību un virkni ļoti dīvainu lietu," par pārtikas iepirkumu saka aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA). Jau sākotnējā pārbaude deva pamatu atstādināt uz disciplinārās izmeklēšanas laiku iepirkuma komisijas vadītāju un atbildīgo NBS amatpersonu komisijā.

Jau ziņots, ka Rojā reģistrēts uzņēmums "Zītari LZ" pērn decembrī ieguvis 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām turpmākos piecus gadus.

Aizsardzības ministrija ir uzskaitījusi pamatojumu, kāpēc iepirkumā izraudzīti tieši "Zītari LZ", tomēr vienlaikus Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA) uzdeva veikt pārbaudi par armijas pārtikas iepirkumu, turklāt AM jau pērn rudenī ar iepirkuma procesu saistītos dokumentus nosūtījusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB).

Iepriekš arī vēstīts, ka ceturtdien, 16. martā, KNAB vairākos objektos Rīgā un citviet Latvijā veica kriminālprocesuālās darbības, tai skaitā 14 tiesas sankcionētas kratīšanas, saistībā ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centra īstenoto iepirkumu "Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām".

Reaģējot uz izskanējušo informāciju medijos, šā gada 17. martā Mūrniece izdeva rīkojumu no amata pienākumu pildīšanas uz laiku atstādināt divas amatpersonas, kuras saistītas ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) veikto iepirkumu "Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām.