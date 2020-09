Arodbiedrība neatbalsta jaunās mediķu atalgojuma sistēmas ieviešanu

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) neatbalsta Veselības ministrijas (VM) sagatavotās jaunās ārstniecības personu darba samaksas kārtības ieviešanu, informēja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte.

Tā LVSADA padome vienbalsīgi nolēma 15. septembra sēdē.

Rūpīgi izanalizējot ziņojumu par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu, padome konstatējusi, ka tas satur virkni nepatiesību par esošās darba samaksas sistēmas trūkumiem, norādīja Rudzīte.

Piemēram, ziņojuma kopsavilkuma sadaļā ir apgalvots, ka esošajā sistēmā nav definēta vēlamā proporcija starp pamatalgu un atalgojuma mainīgo daļu. LVSADA ieskatā šis apgalvojums nav patiess, jo līdzšinējais regulējums nosaka, ka darba samaksa sastāv no amatalgas (70%) un piemaksām (30%). Praksē piemaksas veido 38% no vidējās darba samaksas ārstiem un 29% no vidējās darba samaksas māsām, uzsver LVSADA.

Arodorganizācija saskata ironiju, ka jaunās kārtības veidotāji ir noteikuši tieši tādu pašu attiecību starp amatalgu un piemaksām un izziņojuši to kā savas "dizaina domāšanas metodes "dubultā dimanta" pieejas sasniegumu".

LVSADA padome konstatējusi arī vairākus nopietnus, viņuprāt, veselības aprūpes nozari apdraudošus riskus, kas sekotu jaunās kārtības ieviešanai: labāko speciālistu aiziešana no valsts sektora, jaunākā medicīniskā personāla motivācijas mazināšanās, darbinieku tiesību uz taisnīgām piemaksām pasliktināšanās, birokrātijas pieaugums, personas datu aizsardzības pārkāpšana, kā arī izvairīšanās no likumā noteiktās darba samaksas paaugstināšanas 2020. un 2021. gadā.

Tāpat arodorganizācija norāda uz iespējamu risku, ka mazināsies jaunākā medicīniskā personāla (māsu palīgu) motivācija, ko skaidro ar jaunajā kārtībā paredzēto viņu vidējās darba samaksas proporcijas mazināšanu no 40% uz 29% no ārstu vidējās darba samaksas.

Savukārt risks, ka jaunā kārtība palīdzēs valdībai izvairīties no likumā noteiktās vidējās darba samaksas paaugstināšanas veselības aprūpes nozares darbiniekiem 2020. un 2021. gadā, pastāv tāpēc, ka ziņojuma kopsavilkumā piedāvātais finansējuma modelis mērķa algas sasniegšanai septiņu gadu periodā, sākot ar 2021. gadu, likumā noteikto darba samaksas paaugstināšanu neparedz, uzsver arodorganizācijā.

Šādu kārtību LVSADA padome uzskatīja par nepieņemamu, tāpēc nolēma to neatbalstīt. Vienlaikus padome nolēma aicināt 13. Saeimas deputātus nekavējoties nodrošināt finansējuma piešķīrumu darba samaksas pieaugumam veselības aprūpes nozarē likumā paredzētajā apmērā.

Jau ziņots, ka, atbilstoši testēšanas rezultātiem ārstniecības iestādēs, līdz gada beigām Veselības ministrija (VM) plāno sagatavot normatīvo regulējumu, lai no 1. janvāra sāktu jaunā ārstniecības personu atalgojuma modeļa ieviešanu, tā jūlija beigās notikušajā attālinātajā preses konferencē medijiem pauda VM valsts sekretāres vietnieks Āris Kasparāns. Šāds pilotpētījums tiek veikts Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā.