Ārsti likvidē plašu ļaundabīgu audzēju plaušā, saglabājot plaušu un elpošanas funkciju

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Tuberkulozes un plaušu slimību centrā ir veikta Latvijā inovatīva īpaši augstas sarežģītības operācija – unikālā operācijā ārsti likvidēja plašu ļaundabīgu audzēju plaušā, saglabājot plaušu un elpošanas funkciju, informē slimnīcā.

Kādam 69 gadus vecam vīrietim no Vidzemes, kuram, ambulatori veicot rentgenogrammu, tika atrasts veidojums kreisajā plaušā.

Pacients tika stacionēts Tuberkulozes un plaušu slimību centrā, kur, pēc operatīvas izmeklēšanas, viņam tika apstiprināta diagnoze plaušu vēzis otrajā stadijā. "Diemžēl noskaidrojās, ka audzējs bija ieaudzis kreisajā galvenajā bronhā un arī kreisās plaušu artērijas kopējā stumbrā. Līdz ar to nepietiktu tikai ar plaušas daivas izņemšanu, kas ir konvencionāla pieeja līdzīgos gadījumos, šajā gadījumā pacientam draudēja visas plaušas izņemšana," stāsta slimnīcas pārstāve Inguna Potetinova.

Tomēr, izmantojot uzkrāto pieredzi un ārvalstīs gūtās zināšanas, ārstiem izdevās izvairīties no tik kardināla risinājuma, kas perspektīvā būtu ievērojami pasliktinājis pacienta dzīves kvalitāti.

Pēc rūpīgas izvērtēšanas un operācijas plānošanas ārsti veica kreisās plaušas augšējās daivas izņemšanu kopā ar posmu no galvenā bronha un posmu no plaušu artērijas, veicot abu šo struktūru rekonstrukciju. Operācijas sarežģītību noteica audzēja lielums un atrašanās vieta, kā arī nepieciešamība rekonstruēt bronhu un artēriju, nodrošinot pietiekamu atkāpi no audzēja. Šāda operācija Latvijā ir veikta pirmo reizi un pacientam deva iespēju atbrīvoties no audzēja bez pēcoperācijas sarežģījumiem un maksimāli saglabāt elpošanas funkciju.

Operācija ilga četras stundas, un to veica Tuberkulozes un plaušu slimību centra komanda: torakālie ķirurgi Rihards Mikilps-Mikgelbs un Ints Siliņš, anesteziologs Ingrīda Saba, anestēzijas māsa Ilga Priekule, operāciju māsas Sanita Riekstiņa un Gaida Spravņika, māsu palīgi Oksana Dobrenkova un Simona Eihvalde-Rudzīte.

"Šobrīd kungs jau ir izrakstīts no slimnīcas un turpina atlabšanu ģimenes lokā. Tapāt kā citiem onkoloģiskajiem pacientiem, arī šim kungam tiks veiktas regulāras veselības pārbaudes Tuberkulozes un plaušu slimību centrā," vēsta Potetinova.

Tuberkulozes un plaušu slimību centrs ir vienīgā šāda veida specializētā iestāde Latvijā un nodrošina augsti kvalificētu izmeklēšanu un aprūpi krūšu kurvja orgānu saslimšanu gadījumos, informē RAKUS. Centra torakālie ķirurgi regulāri apmeklē starptautiskus kongresus, apmainās ar pieredzi un veic sarežģītas un inovatīvas operācijas.

Slimnīcā arī atgādina, ka visā pasaulē plaušu vēzis ir pirmajā vietā mirstības ziņā, būtiski apsteidzot krūts, zarnu un prostatas vēzi, jo bieži tiek atklāts ielaistās stadijās un grūtāk padodas ārstēšanai. Taču agrīni atklāta un ķirurģiski ārstēta plaušu vēža gadījumā dzīves ilgums un kvalitāte būtiski neatpaliek no vispārējiem rādītājiem populācijā. Plaušu vēzis Latvijā ik gadu tiek diagnosticēts vairāk nekā 1000 cilvēkiem. Lielāko daļu saslimšanas gadījumu ir iespējams novērst, pārtraucot smēķēt.