AS ar 'Progresīvajiem' pārrunās iespējamos sadarbības virzienus parlamentā

14. Saeimas jaunās partijas "Apvienotais saraksts" (AS) un "Progresīvie" neformālas tikšanās laikā ceturtdien pārrunās abu politisko spēku iespējamos sadarbības virzienus parlamentā, trešdien pēc AS un "Jaunās vienotības" (JV) tikšanās žurnālistiem apstiprināja AS bezpartejiskais līderis Uldis Pīlēns.

Pēc "Progresīvo" līdera Kaspara Briškena aicinājuma tikties Pīlēns esot piedāvājis sarunu veikt neformālā formātā. Sarunas mērķis būšot vienoties par jautājumiem, par kuriem Saeimā var sagaidīt sadarbību no "Progresīvo" puses, sacīja AS pārstāvis. Arī Briškenam, visticamāk, ir vēlme saprast, kādus darbības virzienus piedāvās AS, pieļāva Pīlēns.

Viņaprāt, panākt neformālu vienošanos par sadarbības virzieniem, kā arī apzināt partiju atšķirības, ir pozitīvs gājiens.

Vaicāts, vai AS ir jau ieplānojusi arī nākamo tikšanos ar "Nacionālo apvienību" (NA), Pīlēns apgalvoja, ka viņi to "nevilks garumā". Tikšanās varētu notikt šonedēļ vai nākamnedēļ, taču tas būs atkarīgs no NA iespējām, norādīja AS līderis, sakot, ka "laiku nedrīkst zaudēt".

AS pārstāvis Edgars Tavars atzīmēja, ka ar partijas vērtību kopums ir ļoti līdzīgs ar NA, un arī uzskati par krīzes menedžmentu, ekonomiskajiem, demogrāfijas un tautasaimniecības jautājumiem ir ļoti līdzīgi. Tāpēc diskusiju partiju starpā esot mazāk.

Kā ziņots, JV šodien koalīcijas veidošanas sarunās tikās ar AS pārstāvjiem. Pirmdien notika JV saruna ar "Progresīvajiem", bet ceturtdien plānota tikšanās ar NA.

Pēc 14. Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV uzskata, ka koalīcijā jābūt četriem politiskajiem spēkiem - JV, AS, NA un arī "Progresīvajiem", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.

JV individuālajās tikšanās reizēs ar šīm partijām turpinās sarunas par darāmajiem darbiem.

JV jaunajā Saeimas sasaukumā ieguvusi 26 mandātus, AS - 15, NA - 13, bet "Progresīvie" - desmit, tātad ar "Progresīvajiem" koalīcijai parlamentā būtu 64 balsis, bet bez - 54.