AS grib turpināt valdības veidošanas sarunas: 'Cerība mirst pēdējā'

Partiju apvienība "Apvienotais saraksts" (AS) gatavs turpināt valdības veidošanas sarunas, apliecināja AS līderi Uldis Pīlēns un Edgars Tavars.

"Jaunās vienotības" (JV) līderis, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) paudis, ka ir gatavs vēl tikties ar "Apvienoto sarakstu", lai saņemtu AS atbildi par atbildības jomu sadalījumu.

Vaicāts par to, Pīlēns pauda, ka ir svarīgi turpināt diskusijas par valdības veidošanu. Taujāts par iespēju rast risinājumu JV un AS domstarpībām par nākamo rīcību šajā procesā, AS politiķis sacīja, ka "cerība mirst pēdējā" un ka viņš vienmēr raugās optimistiski.

Tavars pievienojās Pīlēna paustajam, ka "cerība mirst pēdējā", norādot, ka tagad, kad "karstie prāti" ir nomierinājušies un mazinājusies spriedze, ir jārīkojas saprātīgi un "jāsāk strādāt".

Vaicāti par to, vai virzībai uz risinājumu palīdzētu, ja Valsts prezidents Egils Levits izšķirtos par Kariņa nominēšanu uz Ministru prezidenta amatu, abi AS politiķis norādīja, ka tā būtu jauna situācija.

Tavars akcentēja, ka valdības veidošanas sarunās jāatrod jauna pieeja, lai nodrošinātu efektīvāku nozaru pārvaldībā. Tam nepieciešams ievērot solidaritātes principu, kas arī ir noteikts topošās koalīcijas partiju pārstāvju parakstītajā sadarbības memorandā.

AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs akcentēja, ka valsts pārvaldē nevar turpināt "feodālo" pieeju, ka nozares, kurās ir slikta situācija tiek atstātas bez kopīgi sniegta atbalsta, "lai mirst". Šajā kontekstā ir svarīgi saprast kāda ir finanšu situāciju, - tās var būt arī sliktas ziņas, ka nauda nebūs pietiekamā daudzumā, - taču gan sabiedrībai, gan koalīcijas veidotājiem tā ir jāzina, uzsvēra politiķis.

Tavars apliecināja, ka AS ir gatava uzņemties arī sarežģītu ministriju vadību. Reizē koalīcijas sarunās nevar runāt tikai par konkrētu ministriju darbiem, bet arī par rīcību jau definētajās lielajās tēmās kā ekonomika, enerģētika un citas. AS ir gatava strādāt pie šiem jautājumiem arī brīvdienās, uzsvēra frakcijas vadītājs.

Kā ziņots, pašlaik koalīcijas sarunās iezīmējušās domstarpības starp JV un AS pārstāvjiem par nākamo darbību. Kariņš sākotnēji gaida AS atbildi uz politiķa piedāvāto atbildības jomu sadalījumu. Savukārt AS sākotnēji vēlas strādāt pie valdības deklarācijas izveidošanas, tajā skaitā, noskaidrot, ar kādu finansējumu dažādām nozarēm būs iespēja rēķināties.