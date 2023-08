AS ir 'skaidrs piedāvājums' koalīcijas modelim ar Siliņu premjera amatā; detaļas neatklāj

"Apvienotajam sarakstam" (AS) ir "skaidrs piedāvājums" koalīcijas modelim ar Eviku Siliņu (JV) premjera amatā, tomēr politiskais spēks pagaidām nepublisko šī piedāvājuma detaļas.

Otrdien dienas pirmajā pusē AS tikās ar premjera amata kandidāti Eviku Siliņu (JV), lai pārrunātu ar koalīcijas izveidi saistītus jautājumus. Pēc sarunām AS vēl nesniedza atbildi, vai politiskais spēks būtu gatavs iesaistīties četru partiju koalīcijā, jo par to tika lemts AS frakcijas sanāksmē otrdienas vakarā.

Pēc šīs sanāksmes AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars mediju pārstāvjus informēja, ka politiskais spēks otrdienas vakarā nonāca pie vienota secinājuma, ka Siliņas piedāvātais koalīcijas modelis ar "Jauno Vienotību", Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), "Progresīvajiem" un AS – nav pats efektīvākais.

"Diskutējām dažādus variantus, tostarp no valsts drošības, tautsaimniecības un ārējās politikas viedokļa. Mums ir savs redzējums un labāks modelis," pauda Tavars un atteicās izpaust AS frakcijā lemto pirms par to informēta Siliņa un Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Arī Saeimas spīkers Edvards Smiltēns (AS) uzsvēra, ka AS piedāvājums ir skaidrs, jo tā pamatā ir izvērtēti riski, kas saistīt ar valsts reputācijas un nacionālās drošības jautājumiem, kā arī attiecībām ar partneriem.