AS koalīcijas sarunās kā prioritāti izvirza jauktās vēlēšanu sistēmas ieviešanu

"Apvienotais saraksts" (AS) piektdien, 25. augustā, sarunās ar premjera amata kandidāti Eviku Siliņu (JV) kā nākamās valdības vienu no prioritātēm izvirzījis priekšlikumu ieviest jauktu vēlēšanu sistēmu.



AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars pēc tikšanās ar Siliņu mediju pārstāvjus informēja, ka puses pārrunājušas virkni jautājumu par ekonomikas attīstību un noturību, jo Latvija daudzos rādītājos atpaliek no Lietuvas un Igaunijas. Tāpat spriests tika par ēnu ekonomikas mazināšanu un nodokļu politiku. Tika arī runāts par iekšējo un ārējo drošību.

Tavars uzsvēra, ka AS vienu no nākamās koalīcijas prioritātēm pieteica jauktas vēlēšanu sistēmas ieviešanu, ļaujot ievēlēt Saeimā pārstāvjus no viena mandāta apgabaliem, gan partiju sarakstiem. Politiķis piebilda, ka par šo jautājumu vēl gaidāmas diskusijas, bet "šāds jautājums varētu tikt iekļauts darāmo darbu sarakstā ar augstu prioritāti".