AS neatsauksies Kariņa demisijas pieprasījumam pedagogu streika dēļ, pauž Tavars

Politiskais spēks "Apvienotais saraksts" (AS) neatsauksies Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) demisijas pieprasījumam pedagogu streika dēļ, pirmdien, 24. aprīlī, preses konferencē pēc koalīcijas partneru sanāksmes pauda AS frakcijas vadītājs Edgars Tavars.

Lūgti vērtēt situāciju, kad Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzskata, ka valdība nav izpildījusi pedagogu streika prasības, savukārt valdības pārstāvji uzskata pretēji, finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) uzsvēra, ka svarīgāks ir LIZDA un valdības dialogs, nevis vērtēt, kam īsti ir taisnība. Viņš piebilda, ka patlaban Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) tiekas ar LIZDA vadību.

"Mums šķiet, ka viss ir izpildīts, bet, ja ir kāds vēl risināms jautājums, tad par to tiek runāts," sacīja Ašeradens.

Tavars gan norādīja, ka "būtu jocīgi teikt", ka pedagogu streika prasības ir izpildītas. Vienlaikus viņš atzina, ka galvenie streika prasību punkti ir izpildīti.

Vērtējot izskanējušo informāciju, ka LIZDA varētu prasīt premjera demisiju, Tavars sacīja, ka AS to neatbalstītu.

"Vai kāds no mums atsaukto premjera demisijas pieprasījumam? AS neatsauktos, jo neredzam, ka Ministru prezidentam būtu jāuzņemas atbildība par to, kas veikts šajā posmā. Varbūt varētu vērtēt atbildību ilgākā laika posmā," teica Tavars.

Tikmēr LIZDA pirmdien, 24. aprīlī, vietnē "manabalss.lv" sākusi parakstu vākšanu iniciatīvai "Valdības atkāpšanās streika vienošanās neizpildes gadījumā". Lai veicinātu amatpersonu atbildību un nedevalvētu kolektīvā interešu strīdu būtību un streika vienošanās izpildi, LIZDA aicina veikt grozījumus Ministru kabineta iekārtas likumā, kas paredzētu valdības atkāpšanos, ja valdība neizpilda streika sarunās panākto vienošanos par kolektīvā interešu strīda atrisināšanu.

Papildus ieteikts veikt grozījumus Saeimas kartības rullī, kas noteiktu kārtību, kādā Saeima izvērtē streika vienošanās izpildi vai neizpildi. Amatu zaudēšana būtu noteikta Ministru kabineta iekārtas likumā kā obligāta, nevis iespējama, kad Saeima būtu izvērtējusi streika vienošanās izpildi vai neizpildi.

Līdz pirmdienas vakaram iniciatīva savākusi 3400 parakstu no 10 000 nepieciešamajiem, lai tā tiktu nodota izvērtēšanai Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.