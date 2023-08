AS nevirza premjera amatam Pīlēnu; nesteidz paust atbalstu Siliņai

Lai arī uzņēmējs Uldis Pīlēns joprojām ir "Apvienotā saraksta" (AS) premjera amata kandidāts, tomēr politiskais spēks nepiedāvāja Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam izskatīt Pīlēnu kā potenciālo nākamās valdības vadītāju, pirmdien, 21. augustā, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu preses konferencē informēja AS pārstāvji.

Pirmdien un otrdien Valsts prezidents Rīgas pilī tiekas ar Saeimā pārstāvēto politisko spēku pārstāvjiem, lai izraudzītos politiķi, kuram uzticēt vadīt sarunas par nākamās koalīcijas izveidi. Pirmdien sarunas Rinkēvičs sāka ar Saeimā plašāk pārstāvēto politisko spēku JV, vēlāk pusdienlaikā ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), bet pēcpusdienā tikās ar AS pārstāvjiem.

Pēc AS Saeimas frakcijas vadītāja Edgara Tavara teiktā, politiskais spēks informējis prezidentu, ka AS ir savs premjera amata kandidāts – Pīlēns, tomēr, ņemot vērā, ka viņa kandidatūrai nav nepieciešamā atbalsta Saeimā, AS respektē "Jaunās Vienotības" virzīto premjera amata kandidāti Eviku Siliņu.

Tavars JV kandidāti vērtēja kā zināmu, bet AS pagaidām nevar atbildēt uz jautājumu – politiskais spēks atbalstīs vai neatbalstīs Siliņu Ministru prezidentes amatā.